Encuesta 'CIS andaluz': El PP se acerca a la mayoría absoluta, Vox se estanca y el PSOE se aproxima a su peor resultado

Juanma Moreno rozaría la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del 17M con una horquilla de 54 a 57 escaños; el PSOE de María Jesús Montero caería a su peor resultado con entre 26 y 27 diputados; y Vox lograría un importante ascenso hasta situarse entre 17 y 20 parlamentarios; la izquierda de Por Andalucía y Adelante Andalucía se mantiene estable eon una suma de entre 7 y 9 diputados. A poco más de un mes de las elecciones autonómicas, el Centro de Estudios Andaluces, el conocido como CIS andaluz, dependiente de la Junta de Andalucía, ha publicado un nuevo barómetro que viene a ratificar la tendencia reflejada en las encuestas publicadas durante las últimas semanas por organismos privados o incluso por el CIS de José Félix Tezanos.

El PP de Juanma Moreno mejora en esta encuesta realizada en marzo (tras las borrascas y la crisis ferroviaria) los datos del último barómetro de diciembre marcado por la crisis de los cribados que le dejó fuera de la mayoría absoluta situada en 55 diputados. Así, se haría con el 42,8% de los votos, un porcentaje muy similar al que obtuvo en 2022 y que le dio una holgada mayoría absoluta. No obstante, el reparto de diputados, como viene subrayando el presidente andaluz, le deja en el límite: la estimación lo sitúa de 54 a 57 escaños.

Por su parte, el PSOE sigue estancado en los datos del CIS andaluz. Hace un año, en diciembre, tenía un 21,4% de los votos y hasta 27 escaños. En el de diciembre, el balance fue de un 21,4% de apoyos y entre 25 y 28 escaños. Prácticamente en el mismo punto que hace un año y muy lejos de los resultados de 2022 con 30 escaños y un 24,1%. Ahora, el último barómetro publicado antes de las elecciones le mantiene en el 21% con un margen de entre 26 y 27 diputados, una cifra que de mantenerse situaría a los socialistas en su peor resultado por debajo del dato obtenido por Juan Espadas en 2022.

El barómetro del Centra refleja también un estancamiento de Vox que se quedaría en un 15% de los votos y entre 17 y 20 diputados, lo que supone cuatro puntos más que en las elecciones de 2022 y cinco diputados más. Sin embargo, el dato es inferior al que obtuvo esta misma formación en este mismo estudio publicado el pasado mes de diciembre. Se aleja la posibilidad de un acercamiento de la formación de Santiago Abascal a la segunda posición que reflejaban las encuestas a principios de este año.

Por último, en cuanto a las formaciones de la izquierda, el barómetro se realizó antes de la integración de Podemos en Por Andalucía por lo que su efecto no estaría contemplado. No obstante, la coalición obtendría entre cinco y seis diputados (ahora tiene cinco) con el mismo porcentaje de votos que obtuvo en 2022. Adelante Andalucía por su parte se consolida en el Parlamento andaluz con entre dos y tres diputados pero con un crecimiento superior a un punto respecto a 2022.

La encuesta se realizó entre el 27 de febrero y el 12 de marzo con una muestra de 3.600 entrevistas. En ese momento se habían cerrado ya las dos grandes crisis que ha sufrido la comunidad autónoma este 2026, como fueron el accidente de Adamuz y las borrascas, de las que según las encuestas salió reforzada la imagen del presidente Juanma Moreno. Coincide además con el inicio del ataque de Estados Unidos a Irán y los primeros indicios del movimiento del 'No a la guerra' que, al menos en esta encuesta, no muestra un cambio de tendencia en el voto.

Moreno el mejor valorado, Montero la nota más baja

El barómetro del Centra ratifica la imagen que está mostrando hasta el momento todas las encuestas en cuanto a la valoración de los líderes políticos. El presidente andaluz, Juanma Moreno, se consolida tras ocho años de gobierno como el mejor valorado con un 5,46. Su gestión al frente de la Junta de Andalucía es vista de forma positiva (buena o muy buena) por el 44% de los encuestados. En consecuencia, el 40% (el mismo dato que mostró el CIS nacional) lo prefiere como presidente.

En el otro extremo se sitúa la candidata socialista, María Jesús Montero. Obtiene una puntuación de 3,74 puntos, lo que la sitúa por debajo del resto de candidatos. Tanto Antonio Maíllo (4,83), Manuel Gavira (4,6) y José Ignacio García (5,16) están por encima. Es cierto, que en el caso de la secretaria general del PSOE el nivel de conocimiento es muy superior a todos los demás y juega en su contra la baja valoración que le dan todos los votantes del PP y Vox. Sólo el 17% de la población la quiere de presidenta.

En estos datos tiene especial relevancia la conclusión a la que llegan, una tras otra, todas las encuestas difundidas en Andalucía. Frente a una imagen regular o buena de la gestión de la Junta de Andalucía, hay un suspenso generalizado al Gobierno de Pedro Sánchez: el 61% de los encuestados valora su gestión como mala o muy mala. La candidata del PSOE, vicepresidenta y uno de los rostros más visibles del Ejecutivo hasta apenas unas semanas, se ve arrastrada por esta percepción.

La sanidad y la vivienda son los principales problemas para todos los andaluces con una tendencia al alza, incluso por encima de la subida de precios. Sin embargo, la incidencia en el voto es relativa dado que la encuesta sigue mostrando una confianza similar en el PP y en el PSOE para resolver estos problemas (18% en ambos casos) lo que refleja que hay las alternativas planteadas, de momento, no han conseguido imponerse entre el electorado.

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No obstante, hay que tener en cuenta que si las encuestas del CIS tienen un escoramiento hacia la izquierda como tendencia general; el Centra refleja una tendencia generalizada de centro derecha con un punto de partida que refueza la marca del PP. Así, la escala ideológica de 1 a 10, en el caso de las encuestas de la Junta de Andalucía se sitúa en el 5,20 (centro derecha) y hay una mayor simpatía hacia las siglas populares en el electorado de la que muestran otros sondeos.