Tres inspiraciones en la provincia para los deseos independentistas de Tabarca

La propuesta de los vecinos de Tabarca de constituir la isla en entidad local menor y dejar de ser, formalmente, un barrio de la ciudad de Alicante, se hizo realidad hace años en tres lugares de la provincia. Algunos de sus alcaldes, según afirman, han recibido llamadas desde la isla que pretende seguir sus pasos para conocer de cerca el modelo que aspiran a construir.

La entidad local menor es una fórmula para la administración pública municipal que no permite la independencia total del ayuntamiento, pero garantiza una autonomía de la que no gozan las pedanías o las aldeas. Reconocida legalmente por la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, estos pueblos están separados territorialmente del municipio al que pertenecen y suelen contar con características peculiares. Es el caso de Tabarca.

La Xara, entidad local menor de Dénia / INFORMACIÓN

En caso de lograr el objetivo, la isla, que pertenece a Alicante pero se ubica geográficamente más cerca de Santa Pola, contaría con la posibilidad de gestionar sus propias competencias. Votaría a su presidente, que a la práctica sería el alcalde; y a sus vocales, que ejercen como concejales. En las elecciones municipales dispondrían de una segunda urna para elegir a su candidato en la localidad de Alicante. Y en cuanto a las competencias, podría pedirlas todas al Consistorio alicantino excepto dos: la gestión de la Policía Local y los planes de ordenación urbana.

La isla, por tanto, podría diseñar sus propios presupuestos, y sus fondos procederían del "ayuntamiento madre" a través de un acuerdo entre las partes. Normalmente, los recursos económicos son cercanos a los que se recaudan en la propia entidad local menor, aunque ésta no los recoge automáticamente.

La Xara

Las tres entidades locales menores de la provincia se hallan en la Marina Alta. La más poblada es La Xara, en Dénia, con más de 2.000 habitantes y que se constituyó como tal en 1984. Su alcaldesa, desde 2015, es la socialista Maite Pérez, y apunta que "aunque la independencia no es total, existe el derecho a optar a subvenciones".

Las entidades locales menores deberían recaudar el 100 % de sus impuestos Maite Pérez — Alcaldesa de La Xara

La Xara, según su alcaldesa, cuenta con una "identidad local propia", reflejada en las fiestas o incluso "en la forma de hablar". Su pueblo recauda el 85 % de sus impuestos y "otras aportaciones que proceden del Estado", de tal forma que su presupuesto ronda el millón de euros. Una cantidad insuficiente, ya que Pérez defiende que las entidades menores locales "deberían recaudar el 100 % de sus impuestos".

Otra de las particularidades de estas entidades poblacionales es que sus alcaldes no suelen tener dedicación exclusiva. La alcaldesa de La Xara, por ejemplo, cobra 500 euros al mes y trabaja con dedicación parcial. Un oficio que compagina con el de funcionaria de turismo en el Ayuntamiento de Dénia, donde también gobierna el PSOE.

Jesús Pobre

A cinco kilómetros de La Xara y a diez de Dénia se encuentra otra de las tres entidades locales menores de la provincia de Alicante. Se trata de Jesús Pobre, que cuenta con 1.033 habitantes y adquirió su estatus municipal en el año 2000. Su alcalde, Josep Fornés, de Compromís, trabaja como profesor, aunque él no cobra nada de su Ayuntamiento más allá de los 300 euros que le corresponden por pleno.

Lo mejor es gestionar nuestro propio dinero e invertirlo en nuestro pueblo. Josep Fornés — Alacalde de Jesús Pobre

En el caso de este núcleo poblacional, su presupuesto es de 600.000 euros. "Dénia nos devuelve el 80 % de nuestra recaudación de impuestos y el resto se reserva para Policía Local", indica el alcalde, que también afirma que no disponen de la competencia en urbanismo porque "no hay suficientes funcionarios y es muy difícil de implementar el cuerpo". Tampoco cuentan con la capacidad de administrar la basura. En cambio, sí que gestionan los caminos, la educación o la cultura, y también valoran positivamente el hecho de poder solicitar subvenciones a la Diputación de manera directa. "Lo mejor de ser entidad local menor es gestionar nuestro dinero e invertirlo en nuestro pueblo", dice Fornés, que asegura que la situación anterior al año 2000 era "de abandono total", ya que "Dénia no invertía nada".

La independencia parcial del término se gestionó a iniciativa de la asociación vecinal, que "la pidió, convocó un referéndum y el Ayuntamiento de Dénia acabó aprobando la propuesta pese a que el discurso en el pueblo era beligerante", en referencia a los argumentos de Tabarca, desde donde también denuncian abandono de las administraciones públicas.

La Llosa de Camacho, entidad local menor de Alcalalí. / INFORMACIÓN

De hecho, desde la isla se han puesto en contacto con el alcalde de Jesús Pobre "para conocer el funcionamiento", y queda pendiente establecer una fecha de reunión. Fornés afirma que la mayor parte del presupuesto municipal "se va en personal", pero "también existe la capacidad de inversión a través de la Diputación", un hecho que "ayudaría a Tabarca para resolver sus problemas" a pesar de su escasa cantidad de vecinos censados, que son 59.

Los problemas, afirma el alcalde, se generan cuando otras administraciones no atienden sus peticiones. En este sentido, Fornés critica que pidieron la compra del convento de la localidad a la Generalitat Valenciana y "aún no han contestado".

La Llosa de Camacho

En otro municipio, Alcalalí, pero sin salir de la Marina Alta, se halla la otra entidad local menor de la provincia. Se trata de la Llosa de Camacho, parcialmente independizada desde 1996 y que cuenta con Kiko Costa, de Compromís, como alcalde desde 2007. Con algo más de 200 habitantes, su presupuesto es de unos 80.000 euros, y Costa, que además trabaja como operario de basura, presume de superávit en las arcas locales.

El futuro de Tabarca depende de la voluntad del Ayuntamiento de Alicante Kiko Costa — Alcalde de la Llosa de Camacho

Su discurso es similar al de sus homólogos: "Abandono" antes de constituirse en entidad local menor y mensajes de ánimo a Tabarca en su propósito. "Nos han llamado para que les informemos y hablaremos", dice Costa, que recuerda que el futuro de la isla depende "de la voluntad del Ayuntamiento de Alicante", y augura una posibilidad de prosperidad económica en la isla pese a su reducida cifra de habitantes censados. La Llosa de Camacho cuenta, según el alcalde, con la particularidad de una financiación "justa" por parte de Alcalalí. "Nos pasan lo que nos corresponde por habitantes, IBI y vehículos, y percibimos lo que recaudamos".

En la Comunidad Valenciana, la entidad local menor con el mayor número de habitantes es El Perelló, en la parte litoral de Sueca (en la provincia de Valencia). Su alcalde, el independiente José Codoñer, sí que duda de las posibilidades económicas de Tabarca debido a su número de habitantes. "En la isla se debe recoger poca recaudación de IBI, pero habrán estudiado la viabilidad", afirma.

Después de la constitución en entidad local menor la lucha continúa José Codoñer — Alcalde de El Perelló (Valencia)

Su experiencia le dice que "después de la constitución menor la lucha continúa", en el sentido de tener que acordar con el otro ayuntamiento los fondos a recaudar y las competencias.

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Tabarca, en este sentido, tiene una ventaja, según indica. "Es una isla y su terreno está claramente delimitado", dice al apuntar que este aspecto, el del dominio de la geografía municipal, a veces es fuente de conflicto.