El empresario Tatxo Benet descarta ser el candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona

El empresario Tatxo Benet, conocido por ser uno de los fundadores de Mediapro y propietario de la librería Ona Llibres de la capital catalana, ha declinado ser el candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona. Antes de Navidad el partido liderado por Carles Puigdemont le hizo una primera oferta que ya rechazó, y en enero optó por asumir la presidencia de la asociación empresarial FemCAT. Este movimiento se interpretó como el portazo definitivo a la posibilidad de ser alcaldable, pero poco después recibió una segunda oferta y volvió a valorarlo. Finalmente, sin embargo, ha dado un portazo definitivo a esta posibilidad, según ha adelantado Nació y ha confirmado EL PERIÓDICO. Benet comunicó esta decisión a la dirección del partido hace unos días alegando "motivos familiares".

La dirección de Junts lleva tiempo buscando un fichaje que evite un enfrentamiento interno entre Josep Rius -persona de confianza de Puigdemont- y Jordi Martí -el sustituto designado por Xavier Trias-, pero también que pueda mejorar las opciones electorales de la formación. En 2023, con el regreso de Trias, el partido ganó las elecciones. No obstante, el exalcalde no pudo revalidar el cargo por una alianza 'in extremis' entre el PSC, los Comuns y el PP que otorgó a Jaume Collboni la vara de mando. Con el exalcalde ya retirado, el partido empezó a buscar un sustituto que de momento no ha encontrado.

Durante todo este largo año, la lista de posibles candidatos ha sido larga. A quien más se ha insistido ha sido al exconseller Joaquim Forn, pero tras su paso por la cárcel, ha rechazado por completo volver a la primera línea política. También el nombre del expresident Artur Mas ha estado sobre la mesa. Él mismo ha explicado en público que fue sondeado por el partido, aunque su relato de los hechos difiere del de la dirección de Junts. Según explicó también públicamente el secretario general, Jordi Turull, fueron personas del entorno de Mas las que hicieron llegar a la cúpula del partido que el expresident estaba dispuesto a ser candidato y que fue entonces cuando decidió preguntarle si era verdad. También han circulado otros nombres, como los de los exconsellers Josep Maria Argimon, Victòria Alsina o Jaume Giró o incluso el del exdiputado Jaume Alonso-Cuevillas.

Archivo - Tatxo Benet, CEO de Grup Mediapro, durante un acto. / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Josep Maria 'Tatxo' Benet (Lleida, 1957) fue uno de los fundadores del gigante audiovisual Mediapro, creado en 1994 junto a Jaume Roures y Gerard Romy. Fue CEO de la empresa hasta que tuvo que abandonar el cargo en octubre, cuando el ahora principal accionista de Mediapro, la compañía china Orient Hontai, apostó por Sergio Oslé (exconsejero delegado de Telefónica España y expresidente de Movistar +). Además, en los últimos años Benet ha tenido un papel muy activo en el Cercle d'Economia, un aspecto importante para Junts, que hace tiempo que intenta recuperar influencia en la esfera económica.

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A diferencia de la discreción que acostumbra a reinar entre el empresariado catalán, Benet ha cultivado a lo largo de su vida su cara política. Se le considera cercano a Junts y es desacomplejadamente independentista. En 2018, compró la polémica obra de Santiago Sierra 'Presos políticos', que fue retirada de la exposición ARCO de Madrid. Posteriormente, impulsó el Museu de l'Art Prohibit, que hoy ya está cerrado. En 2020, abrió la librería Ona de la calle de Pau Claris, donde se celebran muchas presentaciones de libros ligadas al entorno posconvergente.