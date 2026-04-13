¿Qué políticos asistirán al concierto de Rosalía en Barcelona?

La fiebre por conseguir entradas para la gira 'Lux' de Rosalía -que hace parada en Barcelona con cuatro conciertos en el Palau Sant Jordi los días 13, 15, 17 y 18 de abril- no solo se vivió entre los fans. También se coló en despachos institucionales, sedes de partidos e incluso en el propio Parlament, donde varios diputados se quedaron sin una de las cerca de 60.000 entradas que salieron a la venta el 11 de diciembre.

En apenas dos horas, Rosalía colgó el letrero de "entradas agotadas" en la web del distribuidor oficial, dejando fuera a miles de personas, entre ellas numerosos representantes políticos de distintas formaciones. Aun así, algunos afortunados sí lograron hacerse con su pase y desfilarán por el Palau Sant Jordi la próxima semana. ¿Qué cargos públicos estarán entre el público? EL PERIÓDICO ha consultado a los partidos.

Los afortunados

Como suele ocurrir en las grandes citas culturales, el Govern no faltará a la llamada. Rosalía, vecina de Sant Esteve Sesrovires y convertida en fenómeno global con una gira que recorrerá 17 países, contará entre el público con el president de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Cultura, Sònia Hernández. En representación del Gobierno asistirá también el ministro de Cultura, de Sumar, Ernest Urtasun. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, tampoco se perderá una de las noches en el Sant Jordi y en las filas del PSC, la presencia también está asegurada dentro del grupo parlamentario con los diputados Alberto Bondesio e Ivana Martínez.

Urtasun, Hernández y Collboni fueron de los pocos afortunados que pudieron asistir a la 'Listening party' que organizó Rosalía para dar a conocer en exclusiva su nuevo disco en noviembre, y que reunió a 900 personas en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). Este será, de hecho, el primer concierto que haga la cantante con Collboni como alcalde de Barcelona, pues en el pasado, con las giras 'Motomami' (2022) y 'Mal Querer' (2018) lo era Ada Colau, de los Comuns, que en esta ocasión, pese a ser fan declarada de Rosalía, no irá al 'show'. Como muchos de los miembros de su partido -David Cid, Lluís Mijoler o Susanna Segovia- se ha quedado sin entrada. La excepción es la actual líder del partido en Catalunya, Candela López, que sí acudirá a uno de los cuatro conciertos en la capital catalana.

Los que no han tenido suerte

En ERC y la CUP, donde no faltan seguidores declarados de la artista, la historia se repite. Fuentes de ambas formaciones confirman que hubo intentos por acceder a la cola virtual para lograr los pases, pero sin suerte. Las entradas salieron a la venta un jueves 11 de diciembre. "Había diputados en reuniones y otros que lo intentaron, pero no lo lograron", explican dirigentes que se quedaron sin tique, que aseguran que tenían la fecha del día de venta marcada en el calendario, pues se esperaban la gran avalancha de solicitudes.

Quien estuvo más cerca de hacerse con una de las 60.000 entradas que ese día se disputaron fue la diputada republicana Ana Balsera, que llegó a estar en espera en la cola de Ticketmaster, pero finalmente quedó fuera. Algunos, como ella, no tiran la toalla y siguen rastreando la reventa con la esperanza de un golpe de suerte de última hora. Es el caso también de los exconsellers Joan Ignasi Elena y Ester Capella, ahora diputados de Esquerra.

Tampoco los representantes 'cuperos', fans de Rosalía, lograron hacerse con un hueco en el Sant Jordi, pese a intentarlo. Eso sí, algunos diputados de ERC, los Comuns y la CUP ya tuvieron ocasión de ver a Rosalía el pasado enero, durante el concierto benéfico por Palestina en el que la artista participó por sorpresa junto a otros nombres del cartel como Bad Gyal o Amaia.

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Ningún representante de Vox

De las filas de Junts asistirá el vicepresidente del partido y portavoz, Josep Rius, aunque no lo hará el presidente del Parlament, Josep Rull, de las mismas siglas. Por parte del PP, el líder en Barcelona, Daniel Sirera, será uno de los pocos representantes de las siglas que acudirá al Sant Jordi, pues fuentes de la formación explican que no les consta en agenda ningún diputado ni ningún otro miembro del partido. Por parte de Vox, en cambio, no se prevé ninguna asistencia. Pese a las diferencias públicas con la artista -que en 2019 publicó el 'tuit' "Fuck Vox" ('Que le jodan a Vox') y ellos le respondieron criticando su vida multimillonaria-, desde el partido quitan hierro al asunto, pero no irán a escuchar sus canciones en directo.