El PSC decide este lunes si expulsa a los ediles de Ripoll que facilitaron los presupuestos de Orriols

El PSC se reunirá la tarde de este mismo lunes para decidir si obliga a sus dos ediles de Ripoll a dejar el cargo por haber facilitado con una abstención la aprobación de los presupuestos de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana. La deliberación se producirá en un encuentro entre miembros de la cúpula del partido con representantes de la federación de Girona y los dos concejales, Enric Pérez y Anna Belén Avilés, que han puesto su cargo a disposición después de reconocer que cometieron un error porque la política del partido es no alcanzar ningún tipo de acuerdo con la extrema derecha. La dirección del partido anticipa que está dispuesta a responder con contundencia.

No apoyaremos nada que tenga que ver con los planteamientos de la ultraderecha que potencian intolerancia, odio y división Lluïsa Moret — Portavoz del PSC

"Siempre nos encontrarán en acuerdos para mejorar la convivencia y para fortalecer la unidad de Catalunya, no apoyaremos nada que tenga que ver con los planteamientos de la ultraderecha que potencian intolerancia, odio y división", ha advertido la portavoz del PSC, Lluïsa Moret. A la espera de la decisión definitiva, en la dirección consideran que es inviable la continuidad de los dos dirigentes, aunque lo que está por determinar es cómo se releva a los dos concejales si el castigo pasa por exigirles el acta. Este supuesto supondría que dos nuevos representantes, los siguientes de la lista que se presentó en 2023, entrarían en el Ayuntamiento, que se ha convertido en un avispero para los principales partidos catalanes.

La consideración de falta muy grave

Según el artículo 18 del código ético del PSC, puede ser considerada una falta muy grave la actuación contraria a los acuerdos expresamente adoptados por los órganos de dirección del partido. Estas conductas pueden ser sancionadas con una suspensión de afiliación de más de 18 meses y hasta tres años -cosa que implica la pérdida del cargo-, con una inhabilitación temporal para desempeñar responsabilidades orgánicas o con la expulsión definitiva del partido.

En su discurso ante el Consell Nacional del PSC, el president Salvador Illa ya anticipó con su mensaje rotundo contra la extrema derecha que habría una respuesta severa ante quien no siguiera la consigna de no colaborar con partidos como Aliança Catalana o Vox, tampoco a nivel municipal. "Jamás en la vida pactaremos con los que hacen apología de la intolerancia y la división", espetó. Fuentes del partido explican que la abstención de los dos ediles en Ripoll enojó a la cúpula socialista y al mismo Illa, que ordenó que hubiera consecuencias con carácter inmediato.

Un 'mea culpa' rotundo

De hecho, en cuestión de horas los dos concejales entonaron el 'mea culpa' e hicieron público un mensaje en el que asumían el "error" porque su actuación, que fue decidida para tratar de evitar que la oposición volviera a encontrarse en la tesitura de negociar una moción de censura que el año pasado no fue posible por la negativa de Junts, acabó suponiendo una "colaboración" con el partido de Sílvia Orriols. Y es que, de no haberse aprobado las cuentas, la alcaldesa hubiera estado obligada a someterse a una cuestión de confianza que perdería y que, a renglón seguido, daría la oportunidad a la oposición de plantear una alternativa, algo que tras el fracaso anterior ya se da por inviable.

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Los dos concejales socialistas han alegado que estaba apalabrado que también los representantes de ERC se abstendrían a los presupuestos para impedir ese escenario, aunque finalmente los republicanos no secundaron ese voto que tampoco fue consultado con la dirección del partido de Illa. Fuentes de la cúpula socialista lamentan la situación de sus dos ediles dando por sentado que la situación en Ripoll es especialmente compleja de gestionar, pero sostienen que no pueden permitirse no ser implacables ante una actuación que va en la línea contraria de lo que el PSC predica a escala nacional.