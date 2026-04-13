El PP catalán critica la visita "furtiva" de Puente a Catalunya para "repartir culpas" por Rodalies

El secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, ha criticado que el ministro Óscar Puente viajara a Catalunya la semana pasada sin asumir responsabilidades por el accidente de Gelida, en el que murió un maquinista en prácticas, y la posterior crisis de Rodalies. "No vino a pedir disculpas, vino casi de nocturnidad, con una reunión muy mañanera y sin dar explicaciones absolutamente a nadie", ha declarado en una rueda de prensa en la sede del partido.

Los populares, que junto a Junts, ERC, Vox, Comuns, CUP y Aliança Catalana votaron a favor de la dimisión del titular de Transportes por esta cuestión en el Parlament, han afeado que haya llegado "tres meses tarde" con una visita que han calificado de "furtiva". Puente debía alargar más su estancia en Catalunya, pero acabó acortando su visita por "motivos de agenda", aunque sí mantuvo los encuentros con el president Salvador Illa.

En una entrevista a EL PERIÓDICO durante su estancia en Catalunya, ha justificado su ausencia explicando que José Antonio Santano, secretario de Estado, "está más días en Barcelona que en Madrid", donde "dedica una parte muy importante de su tiempo solo a Rodalies". Aun así, Rodríguez ha insistido en la falta de autocrítica por parte del Ministerio: "Vino a repartir culpas, como si todo aquello que pasa con las infraestructuras que están bajo su responsabilidad no tuviera absolutamente nada que ver con él".

Un día antes del inicio del pleno en el que el Govern pretende convalidar un suplemento de crédito que le dé oxígeno hasta lograr el apoyo de ERC para presentar los presupuestos de 2026, el dirigente popular ha criticado esta maniobra como una forma de ganar tiempo "para ver si cuenta con un escenario más favorable" y ha instado a Illa a no demorar más la presentación de unas cuentas públicas. El Executiu llegó a llevar los presupuestos al Parlament para iniciar su tramitación, pero acabó retirándolos ante el 'no' de ERC dos semanas después.

El Govern mantiene ahora las negociaciones tanto con los de Oriol Junqueras como con los Comuns, sus socios de investidura, para tratar de alcanzar un nuevo acuerdo. ERC reclama medidas que otorguen a Catalunya "más soberanía", mientras que los de Jéssica Albiach mantienen varias líneas rojas sobre la mesa. Una de ellas ya se ha materializado: la retirada de los incentivos en la financiación de los CAP vinculados a no alargar en exceso las bajas derivadas de listas de espera para visitas o pruebas diagnósticas, una decisión que el PP ha celebrado.

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"No tiene absolutamente ningún sentido que haya incentivos para los médicos o para los CAP con el fin de dar altas. Las altas deben darse cuando la situación médica permita que el trabajador pueda volver a su puesto de trabajo", ha afirmado Rodríguez, tras desear una pronta recuperación a la consellera de Salut, Olga Pané, que permanecerá unas semanas de baja tras fracturarse el peroné en un accidente doméstico.