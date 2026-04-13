Junqueras llevará a votación el consorcio de inversiones a finales de mes y reclama a Junts que lo apoye

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha anunciado este lunes que su partido llevará a votación en el Congreso a finales de mes la ley para crear el Consorcio de Inversiones de Catalunya. Se trata de una norma impulsada por los republicanos y pactada con el PSOE, que busca que la Generalitat tenga un control mayor sobre la ejecución de las inversiones del Estado en la comunidad, ya que muchas veces se planifican en los presupuestos pero después no llegan a concretarse.

Junqueras ha querido anunciar él mismo el paso que dará su partido para reclamar que tenga los apoyos suficientes en el Congreso para prosperar, ya que ahora mismo no los tiene asegurados. "Es evidente que la aceptación a trámite en el Congreso depende de los votos de muchos grupos parlamentarios. A todos ellos les recordamos que votar a favor de más competencias, más herramientas y más recursos para Catalunya es muy positivo", ha dicho en declaraciones a los periodistas.

Aunque no lo ha mencionado explícitamente, este es un mensaje dirigido sobre todo a Junts, partido que recela del consorcio y cuyos votos son decisivos para que la ley salga adelante. Si se da por descontado que el PP y Vox votarán en contra -como siempre cuando de lo que se trata es de dar mayores competencias a Catalunya-, la ley necesitará el apoyo de todos los grupos que en su día invistieron a Pedro a Sánchez, es decir, de la mayoría de la investidura.

Votar a favor de más competencias, más herramientas y más recursos para Catalunya es muy positivo Oriol Junqueras — Presidente de ERC

La votación está prevista para el 27 o el 28 de abril. No es la votación definitiva, sino la de admisión trámite, por lo que, si prospera, la ley iniciará su recorrido parlamentario con la posibilidad de que los partidos presenten enmiendas. Esto daría margen a Junts -y al resto de grupos- para formular propuestas para introducir sus matices a la iniciativa. Los republicanos confían en que el partido de Puigdemont acabe sumándose al proyecto.

Más allá de presionar a Junts, Junqueras también ha anunciado que llevarán a cabo una ronda de reuniones para explicar las bondades de la propuesta. Ha empezado él mismo este lunes reuniéndose con el denominado G8 empresarial catalán, un grupo de influencia del que forman parte entidades como Pimec, el Cercle d'Economia, el RACC, Barcelona Global, FemCat, el Col·legi d'Economistes, la Cambra de Comerç y Fira de Barcelona. Aunque el líder de ERC no pueda verbalizarlo, la idea es que estas organizaciones también presionen a favor de que el consorcio vea la luz.

ERC presentó la ley en sociedad a finales de febrero. Como explicó EL PERIÓDICO, en el redactado figura que el consorcio tiene que ser un "espacio de decisión y gestión compartida" entre el Gobierno y la Generalitat en materia de infraestructuras que estará "adscrito" al Estado, previsiblemente al Ministerio de Transportes. La propuesta es que sea un órgano "paritario" entre las dos administraciones, es decir, que tengan el mismo peso a la hora de tomar decisiones. El objetivo es que se ponga en marcha el 1 de enero de 2027.

Las inversiones

Junqueras también ha aprovechado su comparecencia para poner algunos ejemplos de para qué debería servir este consorcio. Ha considerado que la primera misión que debería llevar a cabo es la construcción de una línea orbital entre Vilanova i la Geltrú y Mataró pasando por Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell y Granollers. Un eje ferroviario que, en definitiva, uniera todas estas ciudades sin necesidad de pasar por Barcelona. "Es una conexión importantísima para complementar la radialidad actual que lleva todas las líneas de ferrocarriles a Barcelona", ha argumentado.

Usuarios de Rodalies esperan al tren. / Zowy Voeten / EPC

Además, ha expuesto que debería servir para mejorar la AP-7, la N-260, los accesos al Puerto de Tarragona y Barcelona, el ferrocarril en Lleida o la alta velocidad hacia Francia, entre otras cuestiones. El gran salto de calidad de este consorcio debería ser que las cifras de ejecución del Estado en Catalunya se situaran en el 95%, unas cifras muy ambiciosas teniendo en cuentas los precedentes. Los últimos datos disponibles, un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), admitieron que en el primer semestre de 2024 solo se ejecutó un 20% de la inversión prevista en Catalunya. En el conjunto del año anterior, en 2023, no pasó del 45%. Uno de cada dos euros no llegó a invertirse.

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Un primer test de estrés

La votación del consorcio en el Congreso a finales de mes es mucho más trascendente de lo que se puede pensar a simple vista. Prospere o no, servirá como termómetro actual en las relaciones entre ERC y Junts y permitirá medir hasta qué punto el partido de Puigdemont está dispuesto a avalar las iniciativas de los republicanos. Esto es importante si se tiene en cuenta que, en las semanas posteriores, deberán votarse otras cuestiones clave de la legislatura como la nueva financiación o la quita de la deuda de la Generalitat. Son iniciativas que también llevan el sello de ERC y que, de nuevo, el voto de Junts es decisivo. Es por esto que la votación del consorcio será el primer test de estrés de lo que esté por venir.