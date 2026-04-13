Junts cree que Catalunya sufre un "infierno fiscal" e insta a Illa a "corregirlo" en los presupuestos

Junts considera que Catalunya vive un "infierno fiscal" y acusa al Govern de Salvador Illa de permitirlo y de "no reaccionar" ante el "fuerte" impacto que consideran que tendrá la guerra en Oriente Próximo. Así lo ha defendido en rueda de prensa el portavoz del partido, Josep Rius, dos días antes de que el partido someta a votación en el Parlament una ley para bajar el tramo autonómico del IRPF y eliminar el impuesto de sucesiones. Los socialistas ya han avisado que no apoyarán la propuesta, pero el posconvergente ha insistido en pedir su apoyo.

Además, Rius ha aprovechado para criticar que el Govern aún no haya conseguido sacar adelante los presupuestos de la Generalitat, y ha dado por hecho que el retraso viene motivado por las elecciones andaluzas y por la voluntad de Illa de no "incomodar a Pedro Sánchez" en medio de la campaña. "Es una prueba más de la sucursalización de la política catalana", ha manifestado, al tiempo que ha considerado "lamentable" que Catalunya sufra un "déficit fiscal de 22 mil millones" mientras Andalucía "tiene superávit".

"Catalunya no puede aguantar más esta situación de injusticia fiscal y el primer paso para corregirla se puede hacer con los presupuestos de la Generalitat", ha sostenido, aunque Junts ha cerrado siempre la puerta a negociar estas cuentas. Rius cree que el Govern de Illa lleva a Catalunya a la "anestesia política" y a la "parálisis" y le ha acusado de "perjudicar a la economía catalana". Con todo, el portavoz del partido liderado por Carles Puigdemont también ha avisado al Govern de que no puede gobernar a través de suplementos de crédito que solo actúan como "parches".

Por otra parte, el también vicepresidente del partido ha acusado al Gobierno de usar una "doble vara de medir" al posicionarse en contra del traslado del Guernica a Euskadi por posibles daños en la obra, mientras no se opone a la sentencia que obliga al movimiento de las pinturas de Sixena.

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La rueda de prensa también ha servido a Junts para pedir la aprobación en el Congreso de su propuesta para prohibir el burka y el niqab, una iniciativa que el portavoz ha defendido por "razones de seguridad", ya que argumenta que "dificulta la identificación de las personas". Además, ha reclamado el traspaso de competencias en inmigración a la Generalitat y que la seguridad e identificación "dependa de los Mossos d'Esquadra".