Los peritos analizan el presunto blanqueo de capitales en el juicio por la fortuna oculta de los Pujol

El juicio sobre la fortuna oculta en Andorra de la familia del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Soley, se reanuda este lunes en la Audiencia Nacional con la comparecencia de peritos que ratificarán y explicarán sus informes sobre el análisis de las cuentas y el patrimonio de los investigados, así como sobre las sociedades presuntamente pantalla utilizadas, según la fiscalía, para blanquear fondos provenientes de presuntas comisiones ilícitas de algunas constructoras. El tribunal deberá dilucidar si esas empresas realmente prestaron los servicios por los que facturaron al primogénito del exmandatario, Jordi Pujol Ferrusola, o si, por el contrario, se trataba de facturación simulada por labores inexistentes.

Para este lunes también están citados especialistas que analizarán las cuotas presuntamente defraudadas a Hacienda -tras la publicación de las cuentas en Andorra, la familia Pujol regularizó su situación ante la Agencia Tributaria- y la estructura financiera presuntamente utilizada para el blanqueo de capitales. Si da tiempo, también comparecerán otros testigos citados para ofrecer su versión sobre las operaciones efectuadas por Jordi Pujol Ferrusola en México. En principio, se prevé que esta semana se finalice la declaración de todos los testigos propuestos, tanto por la fiscalía como por la Abogacía del Estado y por las defensas. Si se concluye esta fase, es posible que, a finales de la última semana de marzo, declaren los 18 encausados, entre ellos el expresidente de la Generalitat y sus hijos.