El Govern lanzará la segunda convocatoria de la ley de barrios de 200 millones sin esperar a los presupuestos

El acuerdo de presupuestos está aún lejos. Los equipos negociadores del Govern y de ERC se han emplazado a trabajar sin prisa pero sin pausa con la vista puesta en junio. Sin embargo, el president Salvador Illa no quiere que la acción gubernamental quede paralizada en el mientras tanto, menos aún en cuestiones que tengan que ver con la carpeta de vivienda o que tengan un impacto en la financiación de los municipios. Es por eso que, según ha podido saber EL PERIÓDICO, el Executiu lanzará la segunda convocatoria de la ley de barrios dotada con 200 millones de euros sin esperar a que las cuentas estén aprobadas para invertir en la recuperación de una veintena más de zonas degradadas de Catalunya. Los trabajos técnicos se están ultimando para que en mayo o junio se abra el procedimiento para que los ayuntamientos presenten sus proyectos.

La primera convocatoria se puso en marcha en mayo del año pasado y supuso la recuperación de uno de los estandartes del legado de Pasqual Maragall durante la etapa del 'tripartit'. Entonces, también se hizo sin tener unos presupuestos aprobados. De hecho, los 1.000 millones en cinco años prometidos por la Generalitat para este fin se consignaron con carácter plurianual, algo que permite disgregar esos recursos de las cuentas. Aun así, el pacto que tiene el Govern con los Comuns para aprobarlas incluye que se duplique esa financiación, es decir, que la convocatoria sea de 400 millones de euros para que los recursos alcancen a una cuarentena de barrios. Es, por lo tanto, ese incremento lo que está a expensas de si hay acuerdo para que los presupuestos se aprueben.

Alud de proyectos

En todo caso, con ampliación de la partida o sin ella, el Govern no quiere esperar más para arrancar esta segunda convocatoria teniendo en cuenta el alud de solicitudes que se produjo en la anterior. Hasta 83 ayuntamientos presentaron proyectos cuando solo 20 podían beneficiarse de la subvención, que se tuvo que ampliar en 32 millones más para alcanzar esta cobertura. Teniendo en cuenta este antecedente que puede multiplicarse por dos si lo hace también la dotación prevista, el comisionado de barrios del Govern necesita tiempo para poder analizar todas las propuestas y que la resolución de los beneficiarios llegue antes de diciembre, de modo que los ayuntamientos puedan incorporar la partida en sus presupuestos para el año que viene.

Barrio de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat / FERRAN NADEU

Hay que tener en cuenta que la mayor parte de la inversión en los proyectos, que tienen que ajustarse a una horquilla de entre tres y 25 millones de euros en función de la cantidad de habitantes, la asume la Generalitat, pero que también los ayuntamientos deben aportar una parte, algo que requiere de planificación para los consistorios. En el caso de las localidades de menos de 20.000 habitantes, el consistorio se hace cargo del 30% de la inversión, porcentaje que asciende al 40% en el caso de los que tengan entre 20.000 y 50.000 habitantes y al 50% en los de más de 50.000. Si finalmente, como se ha propuesto Illa, hay unos nuevos presupuestos que entran en vigor antes del 31 de julio, se ampliará la convocatoria y, por ende, el alud de proyectos, pero entonces habrá ya una parte del trabajo técnico avanzado.

Sin esperar el pacto

La convocatoria de la ley de barrios, diseñada para dar una nueva vida a zonas deterioradas y con índices de vulnerabilidad, es una de las iniciativas que el Govern apuesta por anticipar sin esperar qué pasa finalmente con los presupuestos, de la misma manera que lo ha hecho con los 100 millones de euros para reformar escuelas antiguas y con el incremento de las ayudas para el alquiler que también se pactaron con los Comuns. La estrategia del president es que el foco esté centrado en avanzar en las carpetas "neurálgicas", que son vivienda, educación, seguridad y Rodalies mientras, en paralelo, se encauza una negociación con ERC que difícilmente culminará hasta pasadas las elecciones del 17 de mayo, cuando los republicanos esperan que el Gobierno se mueva en alguna materia del ámbito competencial de Catalunya tras rechazar la recaudación del IRPF.

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Que quede un año para las elecciones municipales también estimula que la Generalitat intensifique políticas como la ley de barrios, que enmarca en su programa para hacer frente al ascenso del voto a la extrema derecha a partir de revitalizar barrios con proyectos que tengan un impacto directo en los vecinos, ya sea con la rehabilitación de edificios o con la mejora del espacio público. La semana pasada, en el primer Fòrum Municipalisme de EL PERIÓDICO, Illa pidió "valentía" a los alcaldes para, en este caso, impulsar la construcción de vivienda con "tantos pisos como quepan" en sus municipios. La Generalitat, prometió, estará "a su lado" ofreciendo apoyo político, jurídico y económico no solo para edificar más, sino también, mediante iniciativas como la ley de barrios, mantener y dignificar lo que ya hay.