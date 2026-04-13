Los Comuns aseguran que la relación con Podemos está "normalizada" y consideran una "obligación" mejorar la alianza

En plena ebullición de la izquierda y las intenciones de Podem Catalunya de empezar esta misma semana una ronda de contactos para explorar un frente común de cara a las elecciones municipales, los Comuns han recogido el guante y están dispuestos a sentarse a hablar. Sin embargo, consideran que las relaciones con los morados están ya "normalizadas", por lo menos a escala estatal, porque en el caso catalán la formación que lidera María Pozuelo insiste en que no se han rehecho los vínculos.

El portavoz de Catalunya en Comú y alcaldable en Barcelona, Gerardo Pisarello, ha asegurado que de lo que se trata ahora no es solo de reeditar la coalición con la que se presentaron en 2023 tanto en las municipales catalans como en las generales, sinó de "mejorar" la fórmula para que sea resiliente en el tiempo. Dado el crecimiento de la extrema derecha y del riesgo de que alcancen el Gobierno tras las próximas elecciones, considera una "obligación" lograr un acuerdo.

Nuestras relaciones con Podemos está normalizada, son cordiales. Yo he hablado con Irene Montero y Ione Belarra Gerardo Pisarello — Portavoz de Catalunya en Comú

"Nuestras relaciones con Podemos está normalizada, son cordiales. Yo he hablado con Irene Montero y Ione Belarra", ha reivindicado el también diputado en el Congreso, que fue uno de los dirigentes de los Comuns que el jueves pasado acudió al acto de Gabriel Rufián y Montero en defensa del frente de izquierdas. Es por ello que ha añadido que, llegado el momento, confía en que habrá una candidatura conjunta con los morados. Lo que ha esquivado responder es si están dispuestos los Comuns a permitir que Pozuelo sea diputada en el Congreso, como han reclamado los morados en Catalunya como gesto para avanzar hacia una reconciliación.

Momento de "coliderazgos"

Harina de otro costal es que sea viable el frente de izquierdas con partidos de la izquierda soberanista, como ERC. Pisarello ha avalado el argumento de Rufián de que "algo hay que hacer" ante el auge de la extrema derecha y ha subrayado que hay una veintena de dirigentes capaces de capitanear un dique de contención. Ha citado como ejemplo desde a Ada Colau al propio Rufián, así como a Mònica Oltra, Irene Montero o el ministro Pablo Bustinduy. "Es el momento de los coliderazgos", ha proclamado. Y eso, ha matizado, puede traducirse en distintas fórmulas: alianzas electorales, programáticas o postelectorales.

Vivienda y Salut

En cuanto a las materias urgentes que tienen en estos momentos entre manos, los Comuns aún confían en poder convencer a Junts de que avale el decreto de prórroga de los alquileres el próximo jueves en el Congreso. El partido de Carles Puigdemont se ha mostrado contrario, pero Pisarello ha dejado entrever que hay negociaciones para introducir cláusulas de protección de los pequeños propietarios, que nada tienen que ver, ha defendido, con los grandes fondos de inversión.

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El portavoz aún ha celebrado dos hitos más: la aprobación de la regulación de personas migrantes que el Consejo de Ministros aprobará este martes y la rectificación del Govern con el plan de incentivos a los CAP para acortar las bajas médicas. "Esta rectificación es una buena noticia", ha asegurado, además de instar al Executiu a continuar cumpliendo las medidas acordadas para su 'sí' a los presupuestos sin esperar al pacto con ERC que debe permitir la aprobación de las cuentas antes del verano.