Salut rectifica y retirará los incentivos a los CAP para acortar las bajas laborales

El Govern ha decidido dar marcha atrás y retirará la semana que viene los polémicos incentivos a los CAP para acortar las bajas laborales, según ha avanzado 'El País' y ha confirmado EL PERIÓDICO. Se trata de un plan que ha sido polémico durante las últimas semanas y que ha llevado a la greña tanto a sindicatos como a partidos de la oposición como Junts, ERC, los Comuns y la CUP. El grupo de Jéssica Albiach incluso había amenazado con no apoyar los presupuestos si no se producía una corrección.

Aunque el Executiu ha defendido hasta ahora que las bajas médicas se han gestionado siempre "estrictamente" con criterios médicos y que la intención del plan era acelerar la pruebas diagnósticas de los pacientes, finalmente el CatSalut comunicará en los próximos días que los recursos que recibe cada centro y la parte variable del salario de los médicos no se someterá al indicador de la duración de las bajas. Atrás quedarán, pues, las numerosas declaraciones que tanto la consellera de Salut, Olga Pané, como la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, han hecho en los últimos días en defensa del plan piloto que se está aplicando.

Desde el Executiu han subrayado que lo que se pretendía era que pacientes tuvieran que estar muchos meses de baja porque estaban a la espera de pruebas de diagnóstico en situaciones de no gravedad, además de defender que las incapacidades temporales se ceñirían al criterio médico. No obstante, los sindicatos como Metges de Catalunya y CCOO han denunciado que se trataba de una injerencia en su propio criterio.

Un torpedo para los presupuestos

El plan había generado también revuelo en buena parte de la oposición en el Parlament, que lo han denunciado como una "'mala praxis'" y, especialmente, en los dos socios que garantizaron la investidura de Salvador Illa, que son ERC y los Comuns, los mismos con los que el Govern pretende aprobar los presupuestos. Especialmente beligerantes con este asunto han sido los Comuns, que incluyeron la retirada del plan dentro de las condiciones acordadas con los socialistas para dar su 'sí' a las cuentas. En los últimos días, habían subido los decibelios para forzar una rectificación alegando que el propio president Illa se había comprometido a no aplicar estos incentivos, algo que finalmente se producirá.

"Por fin reconocen que estaban negando la realidad. Las bajas laborales solo deben responder a criterios médicos", ha celebrado Jéssica Albiach con un mensaje en la red X en un momento en el que los Comuns están pendientes de reunirse de nuevo con el Executiu para renegociar sus condiciones para aprobar los presupuestos. También ERC y la CUP han manifestado su rechazo explícito a condicionar a estos criterios los fondos que recibe la atención primaria.

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Se da la coincidencia que la retirada del plan de incentivos a los CAP coincidirá con la inesperada baja médica de la consellera Pané, que se ha fracturado el peroné en un accidente doméstico. Durante su recuperación, será el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, quien asumirá sus funciones, como sucedió ya con la baja de la consellera de Educació, Esther Niubó; y la del propio president Illa a principios de año.