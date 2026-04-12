Rosalía, una artista transversal también entre los políticos

Rosalía no es de las artistas que suelen meterse en política de forma recurrente, pero sí ha movido ficha en el tablero político en dos ocasiones destacadas. La primera, en 2019, cuando, después de las elecciones generales del 10 de noviembre de aquel año, publicó el tuit "Fuck Vox" ('Que le jodan a Vox') ante el ascenso del partido de extrema derecha, y la última, el pasado enero, cuando actuó en el concierto-manifiesto en defensa de la causa palestina en el Palau Sant Jordi de Barcelona, después de haber sido criticada por no haberse posicionado en contra de la masacre en Gaza. Pero, ¿qué opinan los políticos sobre ella y qué creen que representa esta artista de dimensión internacional para Catalunya? Responden a EL PERIÓDICO los principales dirigentes políticos.

"Rosalía es espiritualidad, tolerancia y belleza"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, no se perderá el concierto de la cantante en la capital catalana. El jefe del Govern destaca en declaraciones a EL PERIÓDICO que la artista de Sant Esteve Sesrovires "se ha forjado en el sistema formativo musical y artístico de Catalunya" y que "con este bagaje, ha adquirido un reconocimiento internacional global del máximo nivel". "Por tanto, su trayectoria es un motivo de orgullo para Catalunya y para toda la red formativa del país", añade.

Illa destaca tres cosas de la obra de Rosalía: la espiritualidad -"un valor muy relevante en este momento"-, la tolerancia y el diálogo "-porque en el mundo somos 8.000 millones de personas que pensamos de forma muy diferente y sin convivencia no hay una buena salida para nadie"-, y la belleza -"un valor que nos ayuda a alzar la mirada y ver el mundo con esperanza"-.

"Es una embajadora de Catalunya en el mundo"

"La música de Rosalía no deja indiferente: su voz y su propuesta artística llegan e interpelan a generaciones diferentes, y eso hace que trascienda el ámbito estrictamente musical", opina el presidente del Parlament, Josep Rull. Puntualiza que, precisamente por eso, "de manera voluntaria o no", como ocurre con figuras de proyección internacional, "genera debate e invita a tomar posición, ya sea desde la discrepancia o desde la admiración".

El ascenso al estrellato de la cantante catalana es un reflejo de lo fulgurante que ha sido su carrera musical, y para el jefe del hemiciclo catalán "este impacto contribuye a dinamizar el debate público y cultural". ¿Y qué efecto tiene Rosalía en el panorama político? Pues su popularidad, arguye, "la convierte en una embajadora de Catalunya en el mundo", con la responsabilidad que esto conlleva.

"Su obra inspira orgullo de país"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, y la artista catalana comparten lugar de origen: la comarca del Baix Llobregat. "Rosalía representa una Catalunya moderna, capaz de combinar tradición e innovación sin perder sus raíces", valora el jefe de las filas republicanas, celebrando que en su música incorpore referencias a este territorio común en el que han arraigado: "Muestra realidades del país que a menudo pasan desapercibidas", subraya.

Pone como ejemplo la canción 'Milionària', que fue un sencillo lanzado el 3 de julio de 2019, en la que la cantante utiliza "el catalán de la calle" y donde "recuerda que la identidad catalana es viva e imperfecta". "Aunque no sea política, su obra alimenta el debate sobre lengua, cultura e identidad, e inspira orgullo de país", zanja.

"Todo lo que dice y hace tiene impacto, pero reivindico su derecho a tener dudas"

La líder de los Comuns, Jéssica Albiach, está convencida de que Rosalía pasará a la historia de la música "como una de las grandes". "Es una artista enorme, con una base muy sólida que le permite jugar con distintos estilos, que se ha convertido en una de las grandes imágenes de Catalunya en el mundo y ha sabido llevar referentes propios, incluso la Escolanía de Montserrat, al 'mainstream' global", apostilla.

Albiach sostiene que, como figura con gran influencia, "todo lo que dice y hace tiene impacto". Ahora bien, quiere reivindicar, a la vez, "su derecho a tener dudas, equivocarse y rectificar en algunos posicionamientos; del mismo modo que no hace falta compartir todo lo que dice". Un aspecto que critica porque Rosalía está en el foco las 24 horas del día, los siete días de la semana, y opina que no siempre se es igual de exigente con todos los artistas.

"Es la mayor embajadora cultural de su generación"

Para la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Lorena Roldán, Rosalía es la muestra de "una Catalunya abierta y cosmopolita que mezcla raíces y vanguardia". Opina que desde Sant Esteve Sesrovires ha sido capaz de integrar diversas identidades musicales y de conectar con el público joven e internacional, "llevando el flamenco y la cultura catalana y española al mundo".

Sobre el impacto que tiene su música en la política, destaca que "Rosalía es la mayor embajadora cultural de su generación": "Con su creatividad rompedora y sorprendente, también nos hace reflexionar sobre algunos de los grandes temas de nuestro momento histórico", apunta.

"Es una alegría que haya decidido hacer referencia a Dios"

Cuando Rosalía escribió "Fuck Vox" ('Que jodan a Vox'), el partido de extrema derecha acababa de pasar de 24 a 52 escaños en el Congreso, y el partido optó por responder a la cantante con otro tuit: "Solo los millonarios, con aviones privados como tú, pueden permitirse el lujo de no tener patria". "Aun con gustos distintos y pese a sus insultos pasados a Vox, celebramos que una catalana represente a España por todo el mundo", afirma ahora el portavoz de la formación en el Parlament, Joan Garriga.

Sobre su nuevo álbum, Garriga considera que es "una alegría que haya decidido hacer referencia a Dios"; y dice que ve "con esperanza el resurgir de la fe católica entre la juventud de Catalunya y en toda España". "Con esto, Rosalía demuestra que nuestras raíces siguen vivas y que la cultura, más allá de la política, puede y debe volver la mirada a lo espiritual y a nuestra identidad común", concluye.

"La trascendencia que plantea se puede encontrar en momentos colectivos de apoyo"

La diputada de la CUP en el Parlament, Laure Vega, confiesa que, para ella, Rosalía es objeto de estudio porque lleva tiempo analizando la estética y la ética en política. "El 'Mal Querer' (2018) es un álbum potente en forma y contenido, publicado el mismo año que el juicio de La Manada, un momento clave en el que muchas mujeres se consideraron feministas. El último álbum, centrado estéticamente en la espiritualidad, responde a una época a la vez horrible y superficial, en la que todo es susceptible de convertirse en mercancía", expone sobre la obra de la artista.

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Vega avisa de que "este desencanto debería interpelar a la política": "La búsqueda de trascendencia que plantea es la que creo que podemos encontrar no en una espiritualidad eclesiástica ni en la nostalgia de un tiempo inexistente, sino en momentos colectivos de apoyo, como detener un desahucio de un vecino al que ni siquiera conoces", opina. Añade que la participación de Rosalía en el concierto-manifiesto por Palestina fue un gesto importante, especialmente para los jóvenes.