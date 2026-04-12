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Espadaler, sobre la represión franquista: "Ni la democracia nos fue dada ni es perenne"

El Govern celebrará el Año Irla con una treintena de actos desde París hasta el Parlament

El conseller de Justícia i Memòria Democràtica, Ramon Espadaler, durante el acto de homenaje a las víctimas de la represión franquista en el cementerio de Tarragona

El conseller de Justícia i Memòria Democràtica, Ramon Espadaler, durante el acto de homenaje a las víctimas de la represión franquista en el cementerio de Tarragona / Ariadna Escoda / ACN

Europa Press

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Tarragona
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El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha participado este domingo en el acto anual de homenaje organizado por la Associació de Víctimes de la Repressió Franquista de Tarragona, y se ha dirigido a las generaciones más jóvenes: "Ni la democracia nos fue dada ni es perenne". El acto se ha celebrado en el cementerio municipal, donde reposan, en tres fosas comunes, los restos de cerca de 800 personas ejecutadas durante la dictadura, informa el departamento en un comunicado.

El acto contó con la presencia de representantes institucionales y municipales, familiares de las víctimas y entidades memorialistas, que coincidieron en la necesidad de mantener vivo el recuerdo de todas las personas que sufrieron la represión franquista.

En este contexto, el conseller ha reafirmado el compromiso del Govern con las políticas de memoria democrática, con la reparación de las víctimas del franquismo y con el 'nunca más'. "Actos como éste son un ejercicio de verdad, justicia y restauración", ha dicho durante su intervención.

Espadaler ha puesto en valor todas las instituciones que han asistido al acto: "Todas las instituciones, sin excepción, estamos alineadas al servicio de la Memoria Democrática y ha agradecido a la asociación su constancia en favor de la reparación de las víctimas y de sus familiares.

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La asociación de víctimas de Tarragona ha celebrado la iniciación de los trabajos de la fosa neutra en el cementerio de la ciudad. Los trabajos de exhumación se han visto condicionados por las lluvias de los últimos meses, pero la esperanza de la entidad de obtener resultados se mantiene intacta. Según la presidenta de la asociación, Montserrat Giné, podría haber enterradas un mínimo de 18 personas. El Memorial Democràtic apunta que es pronto para conocer los detalles de la intervención arqueológica y, de momento, solo se han localizado inhumaciones posteriores a los fusilamientos.

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