Muere Antonio Vercher, primer fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de España

Antonio Vercher, primer fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de España y figura clave en la lucha contra los delitos medioambientales en España, ha fallecido a los 72 años, según ha confirmado en sus redes sociales la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Vercher (Tavernes de la Valldigna, Valencia, 1954) fue además un referente jurídico tanto a nivel nacional como internacional y un firme defensor de la necesidad de compatibilizar el crecimiento económico con la sostenibilidad frente a los desafíos ambientales.

Licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Cambridge, inició su carrera fiscal en 1980. Una década después, fue nombrado coordinador de delitos contra el Medio Ambiente en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, consolidando una trayectoria marcada por su especialización en la protección jurídica del entorno natural y la ordenación del territorio. En 1996 accedió a la Fiscalía del Tribunal Supremo y, tres años más tarde, fue designado letrado del Tribunal de Justicia de la Comisión Europea. A lo largo de su carrera también presidió el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos (CCPE), desde donde reforzó la cooperación internacional en materia penal.

Desde abril de 2006 y hasta su reciente jubilación ejerció como fiscal de sala coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, posición desde la que lideró la persecución de delitos ecológicos y urbanísticos en España durante casi dos décadas.

"Un referente dentro y fuera"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha lamentado en las redes sociales su fallecimiento destacando que Vercher fue "un referente dentro y fuera de nuestras fronteras" y ha subrayado que "nos deja el deber de preservar aquello a lo que consagró su vida".

Por su parte, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, lo ha recordado como una figura "comprometida y activa hasta el final", cuyo legado "será siempre valioso", para añadir que "la tierra que él tanto defendió le sea leve".

En una de sus últimas entrevistas, concedida a la Agencia EFE, Vercher advertía de los desafíos pendientes en materia ambiental. Señalaba que la sociedad "no quiere dejar su zona de confort" frente a los problemas ecológicos, aunque sí aspira a "tenerlo todo verde", lo que, a su juicio, exige compatibilizar crecimiento económico y sostenibilidad.

Autor prolífico, dejó una importante producción doctrinal en materia ambiental. Entre sus obras destacan 'Comentarios al delito ecológico' (1986), 'La delincuencia urbanística' (2002), 'El derecho europeo medioambiental' (2005) y, más recientemente, 'Tropiezos éticos y prácticos en la protección penal del medio ambiente' (2024), entre otras publicaciones centradas en la sostenibilidad y la responsabilidad institucional.

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Su labor fue reconocida con numerosos galardones, entre ellos el Panda de Oro otorgado por WWF con motivo del 50 aniversario de la organización.