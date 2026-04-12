La Generalitat incorpora a 102 miembros independientes a los órganos de gobierno de las entidades del sector público

La Generalitat ha incorporado 102 miembros independientes a los órganos de gobierno de las entidades del sector público. De este modo, se alcanza el 78,5% de las 107 entidades afectadas por la medida, que se enmarca en la reforma de la Administración y mejora de los servicios públicos. El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, defiende la iniciativa para "fiscalizar" la actividad y mejorar la gobernanza del sector público. El objetivo radica en añadir pluralidad a la toma de decisiones y no otorga ninguna retribución a los miembros.

La incorporación de miembros independientes en los órganos colegiados de gobierno o consejos de administración responde a la voluntad de añadir valor y pluralidad a la toma de decisiones, con diversidad de competencias y experiencias. Esta medida se enmarca en la reforma de la Administración y mejora de los servicios públicos, que se inició con el acuerdo de Govern de 2024. La iniciativa sigue directrices que recomiendan organismos como la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La medida afecta a 107 entidades que deben incorporar uno, dos o tres miembros independientes en función del número de representantes de la Administración de la Generalitat.

Logro del 78,5% de las entidades

A finales de marzo, son 78 las entidades que ya cuentan con miembros independientes y 6 que ya los han propuesto y están pendientes de nombramiento. El hito se traduce en el 78,5% de las entidades afectadas. El resto están pendientes de una modificación de ley o de sus estatutos para proceder a incorporarlos, o están trabajando en la búsqueda de perfiles más adecuados.

A día de hoy, son 102 los miembros independientes ya incorporados, que no cuentan con ninguna retribución por el cargo. Algunos representantes ya formaban parte de las entidades y se ha procedido a reconocer los requisitos para ser considerados como miembros independientes.

Nombres de miembros independientes

Algunos nombres que se han incorporado como miembros independientes en entidades son la nadadora olímpica Ona Carbonell en el Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallès, y la primera mujer decana de la Facultat d'Informàtica de Barcelona, Maria-Ribera Sancho, en el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI). También el alto cargo de Seat y Cupra Patricia Such, en el Hospital Clínic de Barcelona, y el arquitecto Marc Riera en el Incasòl.

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Carbonell cree que es una manera de devolver todo lo que le ha dado su "segunda casa", mientras que Sancho ha descrito que aportar su experiencia al país "es un gusto". El arquitecto Marc Riera ve interesante incorporarse como miembro independiente en el contexto de crisis de vivienda, y el alto cargo de Seat y Cupra Patricia Such ha valorado la oportunidad de aportar conocimientos desde una empresa privada.