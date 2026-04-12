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ELECCIONES

Feijóo felicita la victoria a Magyar y celebra que Hungría vote por un partido europeísta

Santiago Abascal señala que la derrota de Orbán pone a Hungría "en peligro"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. / Europa Press

Agencias

Madrid
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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado este domingo al líder del partido húngaro Tisza-Partido Respeto y Libertad, Péter Magyar, por su "gran victoria" electoral, al tiempo que ha celebrado que Hungría haya apostado por una candidatura "europeísta" que refuerce "la estabilidad en el continente".

En un mensaje en 'X', Feijóo ha señalado que es "una gran noticia que en Europa haya más Partido Popular" y que, "en tiempos de incertidumbre", Hungría haya "votado masivamente por un partido europeísta para que refuerce la estabilidad en el continente".

"Quienes creemos en la democracia liberal, el Estado de Derecho y la necesidad de ayudar a Ucrania tenemos motivos para el optimismo", ha asegurado.

Por último, ha felicitado el "gran día" a los húngaros y a Magyar por su "gran victoria". "El próximo gran éxito del Partido Popular Europeo será en España", ha añadido.

Abascal: "Hungría era la única nación de Europa a salvo de la invasión islamista"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha lamentado este domingo la derrota del hasta ahora primer ministro húngaro Viktor Orbán y ha advertido de que su marcha "pone en peligro" a Hungría.

"Hungría era la única nación de Europa a salvo de la invasión islamista", ha escrito Abascal en su cuenta de la red social 'X', donde ha instado a "seguir peleando por la soberanía, la libertad y la prosperidad de las naciones".

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En su mensaje, el líder de Vox ha afirmado que Orbán --del partido Fidesz-Unión Cívica Húngara-- "deja una Hungría mucho mejor de la que recibió", así como "una honda huella en todas las fuerzas patriotas de Europa".

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