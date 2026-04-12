Rosa Suriñach, candidata a liderar ERC en Barcelona: "La crítica en una organización política es necesaria y positiva"

La federación de ERC en Barcelona, la más numerosa del partido, elegirá a su nuevo líder en unas primarias el 17 de abril. Busca dejar atrás la última crisis interna, que se abrió en noviembre del año pasado cuando dimitió más de la mitad de la ejecutiva local. La concejal Rosa Suriñach (Barcelona, 1981) lidera una de las dos candidaturas en disputa, la considerada crítica con la dirección de Oriol Junqueras.

En esta década, la Federación de ERC en Barcelona ha tenido tres líderes distintos y ahora elegirá al cuarto. ¿Cómo explica esta convulsión permanente?

Debe entenderse dentro de un contexto político más amplio. Ha habido el 'procés' y la represión posterior. La estabilidad política cada vez cuesta más, pero no significa que no debamos recuperarla.

¿Qué propone para dejar atrás la inestabilidad?

Crear una federación organizativamente preparada y políticamente fuerte. Eso aporta estabilidad y no solo en Barcelona. Si la federación no tiene capacidad política, la inestabilidad y la desmovilización son aún más fáciles.

La dimisión también forma parte de la responsabilidad política en democracia

Usted es una de las personas que dimitieron en noviembre de 2025, abriendo así la que es la última crisis de la federación. ¿Por qué lo hizo?

Por coherencia. Yo me sumé a la candidatura encabezada por Creu [Camacho] porque había un mensaje de recuperar la voz de la militancia desde la base. Luego se produjo la dimisión, y fue una dimisión en bloque, porque el proyecto no está siendo coherente con la confianza que ha tenido. La dimisión también forma parte de la responsabilidad política en democracia.

Rosa Suriñach, candidata a liderar la federación de ERC en Barcelona. / Jordi Otix / EPC

Cuando va por los casales [las agrupaciones del partido en los barrios], ¿nota que se ha entendido aquella renuncia?

Hay muchas preguntas. Yo creo que en general se entiende. También hemos sido capaces de explicarlo durante unos meses y en el propio momento. Ahora hay un proyecto diferente, con un equipo diferente y un contexto diferente.

La suya es considerada la candidatura crítica con Junqueras. Si gana, ¿quiere hacer de Esquerra un contrapoder a la dirección?

No, no. Entiendo que os interesa mucho este marco de los críticos y los oficialistas, pero… En primer lugar, la crítica es necesaria y positiva. La crítica, en un espacio político y en una organización política, debe poder hacer crecer. Dicho esto, nosotros nos presentamos para marcar el rumbo de Barcelona, es decir, para construir partido en Barcelona. Nuestro objetivo aquí no es ir contra una política concreta o contra lo que se esté haciendo a nivel nacional, sino construir desde Barcelona un rumbo político y tener voz a nivel nacional.

¿En qué se diferencia su candidatura de la de su rival?

El modelo que presenta la otra candidatura es mucho más afín y condicionado al grupo municipal. Nosotros estamos hablando de la política hecha desde Barcelona en el Ayuntamiento, en el Parlament, en el Congreso, en el Senado, en Europa y en el partido. Nosotros creemos que hay espacios diferentes: uno es el espacio de la federación, que marca el rumbo político, y el otro es el espacio institucional. En el momento en que los confundimos, el partido se hace pequeño.

La relación entre el grupo municipal y la federación debe quedar por escrito en un protocolo de relaciones

¿Cuáles son las grandes medidas de su programa?

Proponemos que la relación entre el grupo municipal y la federación pueda quedar por escrito, consensuada y votada por la militancia en un protocolo de relaciones. También proponemos una secretaría de horizonte independencia y lengua y una secretaría de atención y conexión con la militancia. Además, queremos que todos los cargos electos firmen la carta de la militancia, que es el compromiso de rendir cuentas ante ella. También tenemos la necesidad de abrir el partido y, por tanto, la federación debe liderar encuentros sectoriales con el grupo municipal y la candidata implicados.

Si gana las primarias, ¿integrará a sus rivales en la ejecutiva local?

Sí, por supuesto. La candidatura podía contar con un máximo de 15 personas y nosotros salimos con 12. Aquí hay como mínimo tres puestos para abrirse a la otra candidatura y a otra gente que no está ni en una candidatura ni en la otra.

Rosa Suriñach, candidata a liderar la federación de ERC en Barcelona. / Jordi Otix / EPC

Esquerra de Barcelona se planteó entrar en el gobierno de Jaume Collboni en el verano de 2024. ¿Usted era partidaria?

Yo no votaba porque no era militante.

¿Pero qué pensaba?

El proceso para llegar hasta allí no fue lo más transparente que podría haber sido. Dentro del grupo municipal he ido viendo diferentes maneras de relacionarse con el partido socialista. A mí no me molesta gobernar en coalición; yo creo que Esquerra debe tener capacidad de estar en el gobierno. Mi línea roja no es que con los socialistas no se pueda gobernar, pero el objetivo aquí es gobernar para qué y con qué acuerdo.

Un acuerdo de entrada en el gobierno siempre debe someterse a la militancia

Nos trasladamos a las municipales de 2027. ¿Usted sería partidaria de gobernar con el PSC?

Primero hay que ver los resultados. ¿Qué quiere decir gobernar con el PSC? ¿Con qué acuerdo? ¿Ese acuerdo mejora la ciudad y la capacidad de liderazgo de Barcelona con el horizonte de la independencia? Hablemos de ello y, evidentemente, se trasladará a la militancia para votarlo. Un acuerdo de entrada en el gobierno siempre debe someterse a la militancia.

La alcaldable de ERC, Elisenda Alamany, propone como primera medida suspender las licencias de los establecimientos de monocultivo turístico -tiendas de souvenirs, supermercados 24 horas, etc-. ¿Le parece bien?

El problema de esta medida es que estos temas son los que la federación también debe poder liderar o marcar. Estoy a favor de que los monocultivos en la ciudad empeoran la relación que podemos tener con el comercio. Con el concepto de gran reemplazo es evidente que no estoy de acuerdo.

¿Le gustaría repetir como concejal?

Me hacen mucho esa pregunta. La política se puede hacer de muchas maneras. Vengo de fuera de la política y no tengo un horizonte marcado de que deba ser concejal o no deba serlo. Esto es un proyecto colectivo y me resulta difícil dar una respuesta.

¿Cuál debe ser la gran bandera de Esquerra en las elecciones municipales?

Noticias relacionadas

Esquerra se sitúa en tres grandes banderas: vivir bien —y aquí entra toda la parte de vivienda—, la relación con la lengua y la relación con los barrios. El objetivo también debe ser poder gobernar.