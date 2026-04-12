Ricard Farin, candidato a liderar ERC en Barcelona: "Hay que abrir una nueva etapa sin ruidos ni batallas internas"

La federación de ERC en Barcelona, la más numerosa del partido, elegirá a su nuevo líder en unas primarias el 17 de abril. Busca dejar atrás la última crisis interna, que se abrió en noviembre del año pasado cuando dimitió más de la mitad de la ejecutiva local. Ricard Farin (Barcelona, 1995) lidera una de las dos candidaturas en disputa, la considerada próxima a la dirección de Oriol Junqueras.

En la década actual, la Federación de ERC en Barcelona ha tenido tres líderes distintos y ahora elegirá al cuarto. ¿Cómo explica esta convulsión permanente?

Esquerra en Barcelona ha dado la sensación de ser una trituradora de liderazgos y de gente y queremos superarlo. Ha parecido que lo único que Esquerra tenía que ofrecer a la ciudad eran las peleas internas y Esquerra tiene mucho más que ofrecer a Barcelona como capital, al conjunto del país y a la nación.

¿Qué propone su candidatura para dejar atrás la inestabilidad?

Debemos enfocarnos en lo que realmente importa: construir el proyecto político propio que tenemos que hacer como federación y ponernos a trabajar por el futuro de esta ciudad porque es lo que vale la pena.

El candidato a liderar la federación de ERC en Barcelona, Ricard Farin. / MANU MITRU / EPC

ERC Barcelona se ha caracterizado por ser un partido de 'familias'. ¿Esto debe terminar?

Debe terminar del todo. Tenemos claro que hay que abrir una nueva etapa y que hay que superar todos estos ruidos y peleas internas, porque debemos mirar hacia el futuro y debemos empezar ya a construir codo con codo con la militancia y codo con codo con todas las entidades, organizaciones, asociaciones y sociedad civil de Barcelona que nos está esperando. Debemos construir la Barcelona en la que los barceloneses podamos vivir.

Su candidatura lleva la etiqueta de ‘junquerista’. ¿Debe acabarse con el hecho de que ERC de Barcelona se haya visto como un contrapoder a la Ejecutiva Nacional?

Debe acabarse porque, además, no tiene sentido. ERC de Barcelona es la principal federación del partido y, por tanto, tiene poder por sí misma. No hace falta contraponerla a nada. Esquerra de Barcelona y la militancia tienen poder y nosotros nos comprometemos a ejercer este poder al servicio de la organización y no de filias ni fobias personales.

Hay quien quiere ver que Esquerra está fatal y Esquerra no está fatal

¿Cuáles son las grandes medidas de su programa?

Necesitamos un plan de choque y un plan de reactivación inmediata porque llevamos tiempo de bloqueo. Miembros de la anterior dirección dimitieron en bloque pensando que era una buena jugada dejar a la militancia sin dirección política, pero esto no nos lo podemos permitir. El plan de choque es con la idea de poner a la militancia en el centro y, por tanto, convocaremos la Asamblea de Barcelona de forma trimestral, cosa que no se ha hecho desde hace un año. Constituiremos el comité de campaña porque vamos tarde y hay unas elecciones dentro de 13 meses. Pondremos en marcha un grupo impulsor para el programa electoral, iniciaremos la primera campaña marco sobre la emergencia lingüística y también una sesión de acogida [a los militantes], porque hay quien quiere ver que Esquerra está fatal y Esquerra no está fatal.

¿En qué se diferencia su candidatura de la de su rival?

La principal diferencia es que nosotros entendemos que ERC es mucho más que un partido. Somos una organización que quiere trabajar con la sociedad civil para ganar la hegemonía y la ciudad que merecemos. Debemos tener un pie en la calle y un pie en las instituciones y aquí es donde la federación tiene el papel clave de coordinar. El debate es si la federación sirve para hacer política útil o para la confrontación estéril y constante.

El candidato a liderar la federación de ERC en Barcelona, Ricard Farin. / MANU MITRU / EPC

Si gana las primarias, ¿integrará a sus rivales en la ejecutiva local?

Cuando configuraba la candidatura ya pensé en contar con gente que ahora forma parte de la otra. Esto no cambia porque hayan decidido presentarse por la otra. Por tanto, es evidente la voluntad de sumar y romper el bloqueo.

Esquerra de Barcelona se planteó entrar en el gobierno de Jaume Collboni en el verano de 2024. ¿Usted era partidario?

No. Fui al congreso con la voluntad de votar que no. Entendía que el contexto no era el adecuado. En aquel momento no tenía sentido ese pacto. El proyecto de Esquerra es ganar la hegemonía y ofrecer a la ciudad una alternativa al modelo que representa el PSC.

ERC es un partido asambleario: los pactos los votará la militancia

Nos trasladamos a las municipales de 2027. ¿Usted sería partidario de gobernar con el PSC?

Para hablar de pactos postelectorales, primero tenemos que garantizar que podamos llegar a las elecciones y que podamos ganarlas. De eso van las elecciones, de ganarlas. Los pactos postelectorales vendrán siempre y cuando seamos capaces de activarnos y de trabajar. Además, los pactos los votará la militancia. ERC es un partido asambleario y, por tanto, será la militancia quien lo decida.

La alcaldable de Esquerra, Elisenda Alamany, propone como primera medida suspender las licencias de los establecimientos de monocultivo turístico -tiendas de souvenirs, supermercados 24 horas, etc-. ¿Le parece bien?

Me parece normal que una candidata a la alcaldía haga propuestas sobre la ciudad que quiere. Lo que no me parece normal es que no hayamos tenido una dirección política en Barcelona que lo haya podido hacer de forma compartida con la militancia. ¿Por qué dimitieron? Dejaron a la militancia sin posibilidad de voz y de participar en estas decisiones.

Queremos una ciudad en la que los barceloneses podamos vivir

¿Cuál debe ser la gran bandera de ERC en las elecciones municipales?

Recuperar nuestra Barcelona. Esto lo dice Alamany porque lo dice la ponencia política que votó toda la militancia. La Barcelona con identidad, la Barcelona de los barrios, la que no te expulse y te eche de tu vivienda y la transforme en alquileres de habitaciones y ‘colivings’ a 700 euros para turistas y ‘expats’. Queremos una ciudad en la que los barceloneses podamos vivir, donde reconozcamos a nuestros vecinos, con un comercio de proximidad y la seguridad de que podremos desarrollar nuestro proyecto de vida.

¿Le gustaría ser concejal?

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No tengo ninguna necesidad de ser concejal. Me presento para ser el presidente de la Federación de ERC en Barcelona, para marcar la estrategia que debe tener la organización y poner a la militancia en el centro.