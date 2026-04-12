La consellera de Salut, Olga Pané, se fractura el peroné en un accidente doméstico

La consellera de Salut, Olga Pané, se ha fracturado el peroné en un accidente doméstico, ha informado el Departament de Salut de la Generalitat. Se trata de la tercera baja médica que se produce este año de un miembro del Govern de Salvador Illa, tras la del president durante un mes y la de la consellera de Educació, Esther Niubó, durante dos meses. Mientras Pané se recupera, el conseller de la Presidència Albert Dalmau asumirá las funciones de su cargo, como hizo también en los dos casos anteriores.

La baja de Pané se produce en un momento en que el Govern ha decidido retirar el plan de incentivos a los CAP para acortar las bajas médicas. Buena parte de la oposición -Junts, ERC, Comuns y CUP- han reclamado al Govern que sea retirado, algo con lo que ahora tendrá que lidiar el conseller Dalmau. El grupo de Jéssica Albiach incluso había amenazado con no votar los presupuestos si no se producía esa corrección, pese a que el Executiu ha defendido hasta ahora que las bajas se siguen gestionando "estrictamente" con criterios médicos.

La de Pané es la tercera baja de un miembro del Govern en lo que va de año. La primera fue la del propio president Illa el 19 de enero por una osteomielitis púbica que lo obligó a apartarse de sus funciones durante un mes. Se reincorporó el pasado 13 de febrero. Justo el 1 de febrero fue la consellera Niubó quien tuvo que someterse a un tratamiento médico por un cáncer de timo y se reincorporó el pasado martes.

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Durante estas dos ausencias Dalmau tuvo que gestionar también algunos de los principales conflictos que han afectado al Govern: desde la crisis de Rodalies y los sucesivos temporales a las huelgas de profesores, que continúan en pie de guerra.