Los concejales de Barcelona en Comú empezarán a tramitar el cobro de dietas para cederlas al partido

Los concejales de Barcelona En Comú (BComú) empezarán a tramitar el cobro de dietas por asistencia a plenos y comisiones de la Diputación de Barcelona y del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para cederlas al partido. Según han explicado fuentes de la formación a EFE, se trata de una decisión que busca "fortalecer" la organización con más recursos de cara a las elecciones municipales y en ningún caso supone un incremento en las nóminas de los ediles.

En su último congreso, BComú ya había acordado modificar el código ético para permitir el cobro de dietas. Ahora, el grupo municipal ha acordado hacer efectivo ese cambio. Esta decisión supone un giro en la política que el partido había aplicado desde su nacimiento en 2014, cuando la formación fundada por Ada Colau estableció que todos sus cargos renunciarían a las dietas.

Más de diez años después, el partido considera que no puede desdeñar esos recursos. Al no cobrarlos, argumentan, se quedan en las arcas de las respectivas corporaciones supramunicipales y no se les da ningún uso. En la práctica, los efectos de esta decisión se limitarán a las dietas que se generan por la asistencia a la Diputación y a la AMB, puesto que los concejales con dedicación exclusiva no cobran por acudir al Ayuntamiento de Barcelona.

En la Diputación, la dieta por asistencia a una sesión plenaria mensual es de 973,92 euros, mientras que por acudir a las comisiones informativas y a la comisión especial de cuentas es de 446,86 euros. En la AMB, la dieta por asistir al Consejo Metropolitano es de 368 euros, mientras que las de las comisiones oscilan entre los 168 y los 420 euros. Estos órganos se reúnen una vez al mes. La asistencia a la junta de gobierno -quincenal- y de portavoces -mensual- se remunera con 420 y 578 euros, respectivamente. Fuentes de BComú aseguran que aún no han calculado qué montante mensual pueden ingresar gracias a esas dietas, puesto que depende del tipo de sesión y, además, no todos sus concejales son miembros de los dos entes.

Sueldos topados

Los cargos de BComú, tanto los electos como los asesores, tienen los sueldos topados en cumplimiento de su código ético, lo que significa que el excedente entre su salario real y el que cobran en aplicación de estas reglas internas lo dan al partido. Sin embargo, y también a raíz del último congreso, la organización decidió actualizar los límites salariales para ajustarlos a las responsabilidades de cada cargo.

Según aprobó el plenario de la formación en octubre, la dirección de BComú deberá elaborar una "carta financiera" que defina una nueva escala salarial. Asimismo, el reglamento del código ético fija que el salario neto máximo no podrá ser "superior a cuatro veces el salario neto del SMI" en el momento en el que se apruebe esta carta.

La carta financiera, en proceso

Según su normativa interna, BComú tiene que tener lista la carta financiera al menos seis meses antes de las elecciones. Este documento establecerá dos supuestos de sueldo: uno, si llegan al gobierno, y otro por si se quedan en la oposición. Fuentes de la organización trasladan que siguen trabajando en ese documento, en el marco del nuevo ciclo político que abrió el partido tras su congreso de refundación, en julio de 2025, y la elección de la nueva ejecutiva, en diciembre.

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Poco después, en febrero, proclamó a Gerardo Pisarello como candidato a la alcaldía acompañado de la concejal Carol Recio. El tándem se impuso en unas primarias al humorista y guionista Bob Pop y su número 2, Mar Trallero. En el marco de ese proceso de renovación, BComú ha presentado esta semana su nueva imagen corporativa, que cambia los tonos anaranjados por el rojo y modifica su logotipo: ha pasado de ser una espiral a una letra C con un rombo.