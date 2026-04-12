La ANC afronta las elecciones internas con la incógnita de si Lluís Llach continuará siendo el presidente

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) celebrará las elecciones a su Secretariado Nacional entre el 14 y el 18 de abril con la desmovilización soberanista de los últimos años sobre la mesa, así como la incógnita de si el actual presidente, Lluís Llach, repetirá al frente de la entidad dos años más. Esto dependerá de si resulta elegido en los comicios, de si consigue la mayoría necesaria en el futuro Secretariado Nacional -escenario previsible tras la salida del sector crítico el verano pasado- y de la propia voluntad de Llach, que, como explican fuentes cercanas del actual Secretariado Nacional, estaría considerando dejar la primera línea.

Las mencionadas fuentes aseguran que Llach querría mantener la representatividad de la entidad, pero desde una posición dentro del Secretariado Nacional que no implique el desgaste de la presidencia. Precisamente, su mandato ha transcurrido en un contexto de retroceso del soberanismo y, a escala interna, de divergencia -los críticos se marcharon en el verano de 2025-.

El calendario del próximo mandato de la ANC, entre 2026 y 2028, incluirá las elecciones municipales del año que viene, con los ya esperados sobreesfuerzos que comporta una campaña y el impacto de un posible auge de Aliança Catalana en todo el país. Asimismo, se conmemorarán los 10 años del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, e incluso podrían convocarse comicios estatales y catalanes.

Llach, por su parte, no quiere posicionarse durante el proceso electoral, tal como marca el reglamento interno de la ANC, que prohíbe a los candidatos conceder entrevistas y participar en medios de comunicación, siempre que no trabajen en ellos. Quienes seguro que no repetirán son la actual vicepresidenta de la ANC, Nohemí Zafra, y el encargado de Acciones en el territorio, Jordi Pesarrodona, porque ninguno de los dos ha presentado candidatura.

Nacimiento en plena división interna

El nacimiento del actual Secretariado Nacional de la ANC, el 25 de mayo de 2024, fue complicado y en medio de una fuerte división interna, en una reunión maratoniana en Vilafranca del Penedès que acabó con el aplazamiento de la elección de la presidencia, tras cinco rondas de votación bloqueadas porque no se alcanzaban los dos tercios de apoyo requeridos. Además, se constituyó pocos días después de que el actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ganara los comicios al Parlament de Catalunya y el independentismo perdiera la mayoría absoluta.

A principios de junio, el cantautor Lluís Llach consiguió los dos tercios necesarios dentro del Secretariado Nacional, lo que se tradujo en la victoria del sector contrario a la llamada 'lista cívica', la principal bandera de la anterior presidenta, Dolors Feliu, y de buena parte del sector crítico dentro de la ANC.

Los críticos rompen el carné

La tensión entre la nueva dirección, encabezada ya por Llach, y la corriente interna protagonizada por personalidades como el exvicepresidente de la entidad y del Parlament Josep Costa llegó a su punto álgido en julio de 2025, con la modificación de los estatutos internos para eliminar la mayoría cualificada para tomar ciertas decisiones -como elegir la presidencia-, evitar la participación de la ANC en las elecciones -y, así, desactivar una posible 'lista cívica'- y permitir el regreso de antiguos miembros del Secretariado Nacional.

Como consecuencia, una veintena de secretarios abandonaron la ANC. Acusaban al presidente de "imponer unos objetivos diferentes de los votados por los socios" y de hacer que la entidad "no incomodara a los partidos y liderazgos fracasados". Antes de la ruptura, el pasado Sant Jordi se constituyó el colectivo 'Dempeus x la Independència', que recogía el guante de Feliu al querer "reactivar el independentismo unilateral" con una nueva opción soberanista en las elecciones; de hecho, la expresidenta fue una de las firmantes del manifiesto impulsor.

Caída de las afiliaciones

Al margen del trasfondo interno, la dirección de Llach ha tenido que lidiar con la caída de las afiliaciones en la ANC. Como radiografían las fuentes consultadas, el número de socios "tocó fondo" el pasado junio, si bien desde la entidad contextualizan este fenómeno en el descenso generalizado de apoyo a todas las organizaciones independentistas. Para revertir la tendencia a la baja, la maquinaria de la ANC puso en marcha en febrero una campaña de captación de socios bajo el lema 'Ser-hi o no ser-hi'.

El regreso de secretarios históricos

Con la reforma de los estatutos, se abrió la puerta al regreso de miembros históricos de la ANC a su Secretariado Nacional, como Pere Pugès, uno de los cuatro fundadores, o Enric de Vilalta Pach, antiguo militante de Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV). Las elecciones de la semana que viene también se caracterizan por la presencia anecdótica de la corriente crítica. Las únicas personas que el pasado julio alzaron la voz contra la dirección de Llach y ahora concurren a los comicios son Ariadna Heinz y Víctor Gutiérrez, y fuentes internas de la entidad descartan que puedan generar discrepancias en el futuro Secretariado Nacional si son elegidos.

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Además, la ANC ha experimentado un descenso de las candidaturas presentadas: si en 2022 se presentaron 107, este año la cifra cae hasta 65, como confirman las fuentes consultadas a partir de las proclamaciones provisionales. Detallan que los escaños a ocupar son 77: 13 para la representación nacional, cinco para la sectorial, dos para la de jóvenes y 57 para la territorial.