Urtasun: "Lo que tiene que hacer el rey emérito es pedir disculpas y rendir cuentas"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado este sábado, día en que Juan Carlos I ha recibido un premio en la Asamblea Nacional francesa, que "lo que tiene que hacer" el rey emérito es "pedir disculpas y rendir cuentas por todo lo que ha hecho en España".

"La única cosa que tengo que decir sobre el rey emérito es que lo que tiene que hacer es pedir disculpas y rendir cuentas por todo lo que ha hecho en España", ha dicho Urtasun en declaraciones a los medios antes de visitar Mad Games Show, la feria del videojuego español, preguntado por el premio a Juan Carlos I por sus memorias 'Reconciliación'.

El rey emérito ha defendido su legado este sábado ante la Asamblea Nacional francesa, donde recibió el Premio Especial del Jurado del Libro Político por sus memorias 'Reconciliación' y destacó que su principal logro fue "reconciliar a España consigo misma".

Amenazas de Israel

Por otro lado, Urtasun se ha referido a las advertencias a España del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien ha alertado del "precio" que pagará España por su "guerra diplomática" contra su país, lo que ha generado una elevación de la tensión diplomática entre los Gobiernos de España e Israel. Para el ministro y dirigente de Sumar, "el señor Netanyahu es hoy una persona acorralada" porque "su guerra criminal contra Irán está siendo un absoluto fracaso" y porque "con toda probabilidad va a perder las elecciones en Israel a finales de este año".

"España no se va a amedrentar ante la amenaza de ningún genocida y lo que deseamos y esperamos es ver al señor Netanyahu donde tiene que estar, ante la Corte Penal Internacional para responder ante los gravísimos crímenes cometidos en Gaza". Al respecto, Urtasun ha recordado que aún no ha escuchado al Partido Popular y a Vox pronunciarse ante las amenazas del israelí, lo que ha calificado como "un estruendoso silencio". "Porque Partido Popular y Vox, cuando se trata de elegir entre España y Netanyahu, siempre eligen Netanyahu", ha concluido.