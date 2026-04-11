Illa llama a filas al PSC contra la extrema derecha tras la polémica en Ripoll: "No pactaremos con los que hacen apología de la intolerancia"

Lo que ha sucedido con los ediles del PSC de Ripoll, que el jueves facilitaron con su abstención la aprobación de los presupuestos de la alcaldesa Sílvia Orriols, no puede volver a suceder. Este es el mensaje que, sin escatimar en contundencia, ha lanzado el president de la Generalitat, Salvador Illa, a los dirigentes de su partido a la espera de concretarse cómo se sanciona a esos concejales. "Jamás en la vida pactaremos con los que hacen apología de la intolerancia y la división", ha sentenciado en lo que ha sido un llamamiento a filas a sus cuadros para que no vuelvan a cometer ningún error de este tipo cuando falta solo un año para las elecciones municipales.

En su intervención ante el Consell Nacional del PSC, el president no ha mencionado ni Ripoll ni a la líder de Aliança Catalana, pero se le ha entendido todo. Cuentan dirigentes de la formación que la acción de sus representantes en este municipio que se ha convertido en un polvorín para todos los partidos catalanes ha sentado como un tiro en la cúpula socialista, Illa incluido. De ahí que ordenara una actuación contundente y que haya considerado necesario este aviso a navegantes en el encuentro de este sábado para ratificar el calendario para escoger a sus alcaldables para las municipales de 2027. Este lunes, la dirección anunciará qué consecuencias tiene para sus ediles esa colaboración con Orriols por la que se han retractado y entonado el 'mea culpa'.

Un contexto global "angustiante"

Para Illa, no hay concesión ninguna posible ante la "crueldad" que representa la extrema derecha en Catalunya, en España, en Europa y en el mundo, una ideología de la que ha advertido que, cuando gobierna, "empobrece" y "enfrenta" a la ciudadanía con "mentiras" mientras mira solo sus propios bolsillos e intereses particulares. La pluralidad y la diversidad fruta de la inmigración, ha insistido, "enriquecen" Catalunya, y ha reivindicado que la sociedad catalana es hoy mejor gracias a las personas que décadas atrás vinieron de comunidades como Andalucía, algo que, ha pronosticado, sucederá de nuevo con los nuevos ciudadanos que llegan. No ha desaprovechado la ocasión para echar también un capote a María Jesús Montero en plena precampaña de las andaluzas reivindicando que también allí hace falta un gobierno progresista: "Catalunya y Andalucía suman más y tienen más fuerza que enfrentadas, como algunos quieren".

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante el Consell Nacional del PSC de este sábado / Enric Fontcuberta / EFE

No obstante, no escatimado a la hora de definir el contexto global como "preocupante" y "angustiante" ante la escalada bélica y el uso de la fuerza "desinhibido, ostentoso y sin contención" que está provocando un "deterioro" de las democracias, pero ha pedido a los suyos que no sucumban ni ante el derrotismo de los que preconizan que es "inevitable" ni ante las "soluciones mágicas" de corte autoritario. Es por ello que ha llamado a la acción recordando que "hay mucho por hacer" en una Europa que, a su juicio, no puede resignarse a quedar "en manos del autócrata Putin, el genocida Netanyahu o el imprevisible Trump".

Para empezar, ha situado como un "faro" la cumbre de líderes progresistas que acogerá Barcelona la semana que viene con el título 'En Defensa de la Democracia' y que, además del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirán líderes internacionales como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el de Colombia, Gustavo Petro; y el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Las políticas, ha apuntado Illa, se adaptan a los tiempos, pero los valores son los que deben permanecer inmutables. Los suyos, ha recordado, son los del "humanismo cristiano": libertad, fraternidad e igualdad.

El elefante de los presupuestos

Catalunya, ha reivindicado, está siendo punta de lanza de estos principios. El president ha recitado la retahíla de políticas paradigmáticas que está aplicando su Govern. Desde presumir de ser el territorio donde "más vivienda pública" se construye a una intervención del mercado inmobiliario para poner veto a quien quiere "enriquecerse" con los pisos. De la ley de barrios del legado de Pasqual Maragall para revitalizar 20 zonas degradadas a la "mejor financiación" que se haya acordado nunca o el desbloqueo de la ampliación del aeropuerto de El Prat. Todo, ha apuntado, para que Catalunya se convierta en una década en "el mejor país de Europa" donde vivir.

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Nada ha dicho, sin embargo, de los presupuestos pendientes de acordar con ERC, uno de los grandes elefantes de la habitación socialista y que los alcaldes esperan como agua de mayo porque tienen proyectos pendientes de estos recursos. En junio, el PSC nombrará a sus primeros candidatos a las municipales de 2027 empezando por los que están en la oposición, mientras que los que son ya alcaldes o están en gobiernos municipales serán proclamamos en noviembre y en febrero del año que viene. Será el primer test electoral en Catalunya desde 2024, e Illa no quiere ningún otro resbalón como el de Ripoll.