Guerra
Rusia anuncia el canje con Ucrania de 350 prisioneros de guerra
Los liberados serán 175 por cada bando, con la mediación de los Emiratos Árabes Unidos
El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este sábado el canje con Ucrania de 350 prisioneros de guerra, 175 por cada bando, con la mediación de los Emiratos Árabes Unidos. En el caso de los combatientes rusos, como en anteriores ocasiones, estos se encuentran en territorio de Bielorrusia, donde reciben asistencia médica y psicológica.
Además, añade la nota castrense, Kiev devolvió a siete civiles de la región fronteriza rusa de Kursk, ocupada parcialmente por el ejército ucraniano durante menos de un año. Moscú agradeció a las autoridades de los Emiratos "los esfuerzos humanitarios" realizados para consumar el intercambio.
Ambos bandos informaron el viernes sobre otro canje de los cadáveres de mil soldados ucranianos por 41 rusos. En línea con lo acordado el pasado año en Estambul, Moscú habría entregado en torno a 10.000 cuerpos de ucranianos caídos en acción y recibido cerca de 200. Esta proporción se debe al avance ruso en el frente, que -aunque lento- no permite a los ucranianos recoger a sus caídos en el campo de batalla.
Rusia y Ucrania han declarado una tregua pascual que entrará en vigor a las 16.00 hora local (13.00 GMT) del sábado y expirará en la medianoche del domingo, cuando ambos países celebran la Pascua ortodoxa.
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