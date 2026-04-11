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Juan Carlos I, ante la Asamblea de Francia: "Solo yo mismo podía escribir mi historia"

"Reconciliación es la palabra que mejor resume el principal logro de mi vida pública: haber iniciado y fomentado la reconciliación de España consigo misma", afirma el rey emérito en el acto de entrega del galardón

El Rey emérito, en una imagen reciente.

El Rey emérito, en una imagen reciente. / EP

EFE

París
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Juan Carlos I ha defendido este sábado ante la Asamblea Nacional francesa, donde ha recibido el Premio Especial del Jurado del Libro Político por sus memorias 'Reconciliación', su decisión de escribirlas: "A todo lo que se ha escrito sobre mí le faltaba el relato en primera persona", ha afirmado.

A las "miles de páginas" que se han escrito sobre su trayectoria política y su vida personal "les faltaban unos cientos más, escritas en primera persona, por el propio protagonista, aquel que podía aportar más conocimiento sobre sí mismo, sobre lo que ha hecho y sobre por qué lo ha hecho. Es decir, modestamente, yo mismo", ha dicho el rey emérito al recibir el galardón.

"No elegí al azar el título de mis memorias: 'Reconciliación'. Creo que es la palabra que mejor resume el principal logro de mi vida pública: haber iniciado y fomentado la reconciliación de España consigo misma, tras una larga dictadura y una guerra civil, llevándola a pasar, de la forma más pacífica posible y en muy poco tiempo, a una democracia plena y completa", dijo el rey emérito al recibir hoy el galardón.

Noticias relacionadas y más

La concesión del premio a 'Reconciliación', una obra escrita en primera persona y en colaboración con la escritora francesa Laurence Debray, ha sido por unanimidad por un jurado independiente presidido por la reputada historiadora Annette Wieviorka, especialista en la Segunda Guerra Mundial, e integrado por una veintena de periodistas y ensayistas.

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