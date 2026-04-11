Casa Real
Juan Carlos I, ante la Asamblea de Francia: "Solo yo mismo podía escribir mi historia"
"Reconciliación es la palabra que mejor resume el principal logro de mi vida pública: haber iniciado y fomentado la reconciliación de España consigo misma", afirma el rey emérito en el acto de entrega del galardón
EFE
Juan Carlos I ha defendido este sábado ante la Asamblea Nacional francesa, donde ha recibido el Premio Especial del Jurado del Libro Político por sus memorias 'Reconciliación', su decisión de escribirlas: "A todo lo que se ha escrito sobre mí le faltaba el relato en primera persona", ha afirmado.
A las "miles de páginas" que se han escrito sobre su trayectoria política y su vida personal "les faltaban unos cientos más, escritas en primera persona, por el propio protagonista, aquel que podía aportar más conocimiento sobre sí mismo, sobre lo que ha hecho y sobre por qué lo ha hecho. Es decir, modestamente, yo mismo", ha dicho el rey emérito al recibir el galardón.
"No elegí al azar el título de mis memorias: 'Reconciliación'. Creo que es la palabra que mejor resume el principal logro de mi vida pública: haber iniciado y fomentado la reconciliación de España consigo misma, tras una larga dictadura y una guerra civil, llevándola a pasar, de la forma más pacífica posible y en muy poco tiempo, a una democracia plena y completa", dijo el rey emérito al recibir hoy el galardón.
La concesión del premio a 'Reconciliación', una obra escrita en primera persona y en colaboración con la escritora francesa Laurence Debray, ha sido por unanimidad por un jurado independiente presidido por la reputada historiadora Annette Wieviorka, especialista en la Segunda Guerra Mundial, e integrado por una veintena de periodistas y ensayistas.
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