El pódcast de EL PERIÓDICO | La semana de Koldo, la Champions, el Fary y Vox

Nos hemos divertido mucho escuchando algunos audios de nuestra particular banda sonora de la semana.

Contenido de audio sobre la semana de Koldo, la Champions, el Fary y Vox.

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVoox , Spotify , Podimo , Google Pódcast , Amazon Podcasts o Apple Podcasts .