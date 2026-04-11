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El pódcast de EL PERIÓDICO

El pódcast de EL PERIÓDICO | La semana de Koldo, la Champions, el Fary y Vox

Madrid. 16.10.2025. Koldo García, a la salida del Tribunal Supremo

Madrid. 16.10.2025. Koldo García, a la salida del Tribunal Supremo / José Luis Roca / EPC

Sergi Mas

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Barcelona
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Nos hemos divertido mucho escuchando algunos audios de nuestra particular banda sonora de la semana.

Contenido de audio sobre la semana de Koldo, la Champions, el Fary y Vox.

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVooxSpotifyPodimoGoogle PódcastAmazon Podcasts o Apple Podcasts.

Equipo

Idea: Albert Sáez.

Estudio de grabación: Manolita Studios.

Voz en off: Mercè Torrents.

Guión, edición y realización: Sergi Mas.

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La semana de Koldo, la Champions, el Fary y Vox, por Sergi Mas

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