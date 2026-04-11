Junts urge a Sánchez a publicar las balanzas fiscales y datos de ejecución de inversiones

El vicepresidente de Junts, Antoni Castellà, ha urgido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que publique las balanzas fiscales, tal y como se comprometió a hacer en su acuerdo de investidura, y los datos de ejecución presupuestaria de las inversiones en Catalunya. "Es el típico compromiso que pone en evidencia la razón que tenemos reivindicando que Catalunya está mal financiada", ha dicho en declaraciones en Ràdio 4.

Castellà ha denunciado que el Gobierno "incumple la ley" desde 2024 al no publicar las cifras de inversión en Catalunya, aunque según él en la Moncloa sí que "tienen los datos". "Son conscientes de que debemos de estar cerca de los 25.000 millones más o menos, si ves la progresión de los datos de 2021 y 2022, de dinero de los catalanes que se va a España y no vuelve en servicios públicos", ha asegurado.

También ha criticado la regularización de migrantes que el Gobierno aprobará de forma inminente: "Hay que hacerlo bien. Lo peor que puede haber es hacer regularizaciones por oportunismo". En su opinión, detrás de este movimiento hay "tacticismo político", y eso es "jugar con las personas".

Castellà también ha cuestionado que Podemos llegue a votar a favor de la delegación de competencias en inmigración a Catalunya pactada con el PSOE, pese a que la formación morada se comprometiese a hablar de ello una vez se apruebe la regularización de migrantes.

"Podemos se ha puesto en un callejón sin salida", ha lamentado Castellà, que ha considerado "fuera de lugar e inmoral" que este partido tachara a Junts de "racista" por su proposición de ley para la delegación de competencias en inmigración.

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Por otro lado, ha acusado al Govern de Salvador Illa de subir impuestos "por la puerta de atrás" con el decreto de medidas urgentes que votará la semana que viene el Parlament y que incrementa el canon del agua y de la basura un 6% anual.