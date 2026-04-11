Josep Borrell critica que la Unión Europa "no haya hecho nada" para parar los pies a Israel

El presidente del Cidob, Josep Borrell, ha criticado que la Unión Europea "no ha hecho nada" para frenar a Israel a raíz de los últimos ataques lanzados por Tel Aviv contra el Líbano. Según el también exjefe de la diplomacia europea, la Comisión Europea no ha adoptado ninguna de las medidas que dijo que aplicaría contra Israel, lo que se ha traducido en una "pérdida de credibilidad" de la UE ante el mundo. En este sentido, Borrell considera que España es "la única voz moral" que se ha alzado en Europa contra la situación en Gaza. Por otra parte, el también exministro del Gobierno español ha cargado contra la ofensiva en Irán ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que la OTAN "no fue creada para aventuras imperiales en Oriente Medio".

Sobre las últimas palabras del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu -que el viernes acusó a España de "difamar" a los "héroes" del país-, Borrell ha dicho que "era de esperar". Aun así, el presidente del Cidob ha reiterado que la postura de España hacia el gobierno de Tel Aviv es la correcta porque actúa "como un contrapeso" frente a la "permisividad" de los europeos ante lo que Israel ha hecho en Gaza y en Cisjordania.

Defensa sin Estados Unidos

Las declaraciones de Borrell se han producido en una atención a los medios en el marco de una conferencia organizada este sábado por el Cidob y titulada 'Guerra y paz durante el siglo XXI: ¿es posible defender Europa sin Estados Unidos?'. Respondiendo a esta pregunta, Borrell ha señalado durante la mesa redonda que la OTAN ha sufrido "un debilitamiento interno sin precedentes" debido a la "agresividad" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia sus aliados.

Si bien es consciente de que la seguridad del Viejo Continente depende todavía de la OTAN -y, por tanto, en gran medida de Estados Unidos—, el dirigente ha señalado que Europa puede avanzar en este aspecto. "Hace falta mucho esfuerzo, mucha organización […] y también muchos recursos financieros, pero esto último es lo de menos, porque si faltan se encontrarán; el problema es la voluntad política de hacer lo que hay que hacer", ha manifestado.

Opinión del Gobierno

En el acto de este sábado también ha participado el conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, quien ha apuntado que la administración norteamericana ha dado "un giro muy importante" en su política exterior y de seguridad. "No sabemos si es un giro definitivo o temporal, pero tenemos que prepararnos para ambas situaciones", ha señalado, subrayando que Europa debe contar con las herramientas necesarias para asumir su seguridad "con o sin los estadounidenses". Sobre esta cuestión, Duch ha apostado por unos presupuestos europeos de defensa que tengan en cuenta "las necesidades globales de la sociedad", es decir, que también incluyan políticas sociales o medioambientales, entre otras.

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Al mismo tiempo, ha identificado a Catalunya como un territorio a tener en cuenta a la hora de reforzar la industria de la defensa y la seguridad, aunque desde un enfoque alejado de lo estrictamente militar. "Cuando hablamos de defensa y seguridad no estamos hablando de armamento […] sino de una industria dual que aproveche las oportunidades para beneficiar a la ciudadanía", ha resumido.