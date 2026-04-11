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Irene Montero denuncia las condiciones de los trabajadores atrincherados en una grúa de Navantia

La eurodiputada morada critica que "duermen en hierro, sin una miserable esterilla" y la comida les llega "a cuentagotas"

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero.

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero. / Lorena Sopêna - Europa Press

EFE

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Cádiz
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La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha denunciado este sábado la situación "muy delicada y comprometida" de los dos trabajadores que permanecen desde hace cuatro días subidos a una grúa en los astilleros de Navantia en San Fernando (Cádiz) para protestar por la existencia de supuestas listas negras. En declaraciones en los aparcamientos de la factoría, adonde ha acudido a apoyar a los dos operarios, ha criticado que la empresa pública "les ha cortado la luz" y ha recordado que, inicialmente, también se les impedía el acceso a comida y agua.

La eurodiputada ha asegurado que los trabajadores "duermen en hierro, sin una miserable esterilla" y ha señalado que actualmente se permite el suministro de alimentos "con cuentagotas" a través de los bomberos, aunque ha considerado que las condiciones no son "mínimamente razonables". Montero ha vinculado esta protesta con la denuncia de listas negras en el sector del metal de la Bahía de Cádiz que, según ha explicado, consisten en impedir la contratación de trabajadores que han tenido un papel activo en la actividad sindical.

Cree se trata de una práctica destinada a "castigar" a estos empleados y disuadir a otros de participar en movilizaciones laborales, lo que a su juicio contribuye a precarizar las condiciones de trabajo. La dirigente ha criticado también que se le haya impedido el acceso a los trabajadores en el ejercicio de sus funciones como europarlamentaria y ha señalado que la empresa restringe la entrada de compañeros que intentan suministrarles enseres básicos.

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Montero ha reclamado la intervención de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España para poner fin a estas prácticas y ha sostenido que bastaría "una llamada" para acabar con las supuestas listas negras y garantizar el respeto a los derechos sindicales.

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