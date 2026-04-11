El alcalde de Girona, Lluc Salellas, volverá a presentarse a las elecciones municipales de 2027

El alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha anunciado este sábado que volverá a presentarse a las municipales de 2027. Lo ha hecho en un acto en los Jardins de la Infància, en el marco de una conversación con el periodista Ramon Iglesias, donde ha defendido la necesidad de dar continuidad al proyecto iniciado este mandato.

Así pues, se suma a la carrera electoral junto a Gemma Geis (Junts) y Marc Puigtió (Moviment Gironí o ERC), que ya han anunciado que se presentarán a los comicios de mayo del próximo año, y con la incógnita de si la consellera Sílvia Paneque volverá a ser la alcaldable del PSC. Salellas ha explicado que la decisión de repetir como candidato responde a tres factores: el ámbito familiar, la dimensión colectiva del proyecto y su propia motivación personal. "Las tres incógnitas se han resuelto en un mismo sentido, en un sí", ha afirmado. En este contexto, ha asegurado que se ve con fuerzas para completar un ciclo de ocho años al frente del Ayuntamiento, hasta 2031, con el objetivo de "terminar todo el trabajo empezado desde 2023".

Principales reto de mandato

Durante la conversación con Iglesias, el alcalde ha abordado algunos de los principales retos del mandato y del futuro de la ciudad. En materia de vivienda y seguridad, ha hecho referencia a los incendios de los últimos días en la ronda Ferran Puig y en la antigua fábrica Simon, y ha remarcado que hay que distinguir entre las situaciones de necesidad habitacional y aquellos casos en los que el estado de los inmuebles pone en riesgo la salud de las personas. En esta línea, ha defendido la intervención municipal en espacios que no son seguros y ha recordado el caso de Tomàs Mieres, un edificio que fue desalojado y posteriormente derribado.

Paralelamente, ha defendido la necesidad de una intervención más contundente en el mercado de la vivienda y ha situado el papel de las administraciones como clave para garantizar el acceso, con medidas como la compra de pisos para emergencia social, la promoción de vivienda protegida -con la previsión de entregar un centenar de llaves en 2026 en Can Gibert i Domeny- o la transformación de equipamientos en desuso en nuevas viviendas.

Salellas ha reivindicado la gestión realizada hasta ahora y ha puesto en valor la estabilidad del gobierno municipal compartido con ERC y Junts. Ha destacado especialmente la aprobación de tres presupuestos en tres años, en contraste con la situación de otras administraciones. "Es normal que haya discrepancias entre tres formaciones diferentes", ha admitido, asegurando que estas diferencias forman parte de la pluralidad del gobierno y que el objetivo ha sido siempre mantener los acuerdos en las cuestiones clave de ciudad. En este sentido, ha defendido que la actual fórmula de gobierno es "perfectamente reproducible" después de las próximas elecciones, a pesar del nuevo contexto político marcado por el auge de la extrema derecha. Salellas ha advertido de que las fuerzas de izquierdas deben "plantarle cara" y ha situado a Guanyem como una herramienta clave para hacerlo en Girona.

Urbanismo

Otro de los ejes destacados ha sido la transformación urbana de la ciudad. Salellas ha señalado que Girona vivirá cambios importantes en los próximos años, con proyectos como la reforma de la plaza Catalunya, que espera que se impulse en el próximo mandato, el inicio de las obras de la plaza España este verano o el desarrollo del campus hospitalario Josep Trueta, previsto para 2030. También ha puesto el foco en la necesidad de transformar Girona Este "de arriba abajo" con el apoyo de otras administraciones. En el ámbito de la movilidad, ha defendido el modelo de pacificación urbana y ha apostado por una ciudad con menos vehículos privados, más espacios para los peatones y una mayor actividad física. "Una ciudad saludable implica menos coches y menos contaminación", ha resumido.

La gestión de los residuos

Sobre la gestión de residuos, uno de los temas que más desgaste ha generado durante el mandato, Salellas ha reconocido que "siempre se puede hacer mejor", pero ha defendido las decisiones tomadas. Ha recordado que el sistema actual viene condicionado por un contrato anterior y ha asegurado que el gobierno ha introducido mejoras para corregir sus problemas. Entre los resultados, ha destacado que la ciudad ha pasado de reciclar un 50% a un 60% en tres años y que se ha reducido un 39% la suciedad alrededor de los contenedores en los últimos meses.

Noticias relacionadas

Finalmente, también ha abordado el futuro del mercado del Lleó, donde ha explicado que el Ayuntamiento ha invertido cerca de un millón de euros para mejorar las instalaciones y "garantizar condiciones dignas para los vendedores". Aun así, ha admitido que la diversidad de concesiones hace complejo definir una solución global a corto plazo, aunque ha expresado la voluntad de preservar el modelo de mercado público.