Estos días ha salido a la luz una interesante relación. El presidente del Partido Popular (PP) mantuvo este miércoles un desayuno de trabajo con Isabel Díaz Ayuso y todo el equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid. Alberto Núñez Feijóo se vio con ellos justo antes de lanzar su propuesta más agresiva en materia fiscal, un plan que bebe de la política de la líder madrileña -erre que erre de bajada de impuestos- y que dio a conocer con rodeado de ayusistas.

Un acercamiento que se produce cuando Andalucía camina hacia las elecciones autonómicas del 17 de mayo y Juanma Moreno se enfrenta al desafío de revalidar la mayoría absoluta y ser, junto a Ayuso, un líder en el PP que mantiene a raya a los de Santiago Abascal. Y de hacerlo, puede enseñar a Feijóo a contener a Vox desde la centralidad y sin radicalizar su discurso, postura contraria a la madrileña.

Cuestión de Estado Feijóo y sus líderes

Ayuso se dejó ver esta Semana Santa por Málaga y Sevilla, en actos que congregan a miles de personas donde fue aclamada como le pasa por las calles de Madrid. Algunos leen ahí una apuesta clara de su equipo para pulsar la figura de la presidenta fuera de la comunidad, máxime porque nunca lo hizo acompañada por su compañero de partido y eso que el presidente andaluz visitó numerosas cofradías.

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