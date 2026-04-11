Los Comuns acceden a reeditar la alianza con Podem en Barcelona pero con una fórmula "más amplia"

Los Comuns responden afirmativamente a la invitación de Podem Catalunya de sentarse para explorar una reconciliación para presentarse de nuevo conjuntamente en Barcelona, ofrecimiento avanzado por EL PERIÓDICO. Sin embargo, consideran que si vuelven a ir juntos debe ser con una fórmula "mejorada" que sea concretada por los partidos. Así lo ha verbalizado el alcaldable de la formación en la capital catalana y diputado en el Congreso, Gerardo Pisarello, que fue uno de los representantes de los Comuns que sí que asistió al acto del jueves de Gabriel Rufián e Irene Montero para defender un frente de izquierdas. Los morados han anunciado ya que la semana que viene empezarán una ronda de contactos con los partidos de izquierdas para configurar candidaturas en más de medio centenar de municipios de cara a las elecciones del año que viene.

Si se forjan confluencias, Pisarello considera que tienen que ir más allá de lo que se ha ido hasta ahora y ser "más amplias". "La gente no nos perdonaría que hiciéramos una cosa diferente", ha asegurado al ser preguntado sobre este asunto. De hecho, justo cuando fue proclamado oficialmente candidato a la alcaldía de Barcelona, él mismo abogó por explorar una alianza con partidos como ERC y la CUP. También Podem incluye a los republicanos en su ronda de contactos para acabar de definir cómo se presentan a los comicios del año que viene, aunque el partido de Oriol Junqueras ha descartado una confluencia. Justo este sábado, los morados celebran un encuentro municipalista para poner las bases de sus futuras candidaturas en Catalunya. Su líder, María Pozuelo, ha reclamado "honestidad" y que los posibles acuerdos con otros partidos no sean "de despacho", además de reiterar que se presentarán solos o acompañados.

En todo caso, lo que ha defendido el dirigente de los Comuns es ir más allá incluso de las municipales de 2023, cuando fueron de la mano de los morados en todos los municipios, y tratar de configurar escenarios "de unidad o de máxima cooperación posible" ante el auge de la extrema derecha y teniendo en cuenta que existe un "riesgo no inventado" de que el líder de Vox, Santiago Abascal, pueda acabar siendo vicepresidente del Gobierno de España. "Tenemos el deber de actuar", ha sentenciado.

En manos de los partidos

Pisarello ha recordado que la vocación de su formación siempre han sido los "frentes amplios" y ante la petición de Rufián de que sea ERC la que lidere las izquierdas en Catalunya ha recordado que los Comuns quedaron en segunda posición en Catalunya en las últimas generales. En todo caso, ha dicho, atenderán toda petición de explorar entendimiento. "Cuando se nos convoca para discutir sobre la posibilidad de que haya más entendimiento entre las izquierdas, nosotros estamos. Después tendremos que discutir cuál es la fórmula concreta, porque los partidos tienen derecho a decidir qué es lo que quieren", ha zanjado.

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Pisarello ha hecho estas declaraciones en una acción en Nou Barris para presentarse puerta a puerta a los vecinos como alcaldable de los Comuns y desgranar su programa en materias como vivienda, alimentación o transporte público.