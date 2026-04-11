Acto soberanista
La ANC activa el debate sobre el "papel del independentismo" de cara al nuevo ciclo electoral
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La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha celebrado este sábado el simposio 'El independentismo ante un nuevo ciclo electoral' con el objetivo de activar el debate sobre el "papel del independentismo" de cara a próximos comicios y construir propuestas concretas para el nuevo escenario político, ha informado la entidad en un comunicado. La jornada de debate ha puesto el foco en la necesidad de "redefinir la estrategia" del movimiento independentista después de, afirman, haber perdido la hegemonía institucional en el último ciclo de elecciones.
El acto ha contado con una primera parte conducida por el director de VilaWeb, Vicent Partal, que ha analizado el ciclo electoral 2023-2024 y ha explicado que "la decepción colectiva, la incapacidad de los partidos para mantenerse unidos y la represión española" han sido algunas de las causas de la caída del voto a partidos independentistas.
Posteriormente, se ha llevado a cabo una mesa redonda con la participación de la politóloga y analista económica Mercè Amich; el historiador Xavier Díez; la experta en mediación Carme Garcia y el historiador Ferran Mascarell, en la que se han abordado las bases para construir una "nueva hegemonía".
Amich ha advertido que es necesario "huir del falso dilema entre un nacionalismo excluyente y un independentismo de mayorías que sea inocuo", mientras que Díez ha llamado construir un movimiento independentista que represente a toda la sociedad, y ha pedido un pacto de no agresión entre los partidos independentistas, incluido Aliança Catalana.
Por otro lado, Garcia ha reclamado buscar la conexión con la ciudadanía ante la abstención y Mascarell ha apuntado a los partidos: "El pueblo catalán es un constructo político desmejorado porque nos fallan algunas piedras esenciales como los partidos políticos", ha expresado.
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