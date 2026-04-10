Xavier Antich se presenta a la reelección como presidente de Òmnium

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, se presentará para seguir liderando la entidad durante los próximos cuatro años. Así lo ha adelantado en una entrevista en RAC1 después de que se haya puesto en marcha el proceso electoral que culminará el 30 de mayo con la asamblea general ordinaria para escoger la dirección de la entidad.

Hasta el 20 de abril se pueden presentar candidaturas, aunque Antich ha dicho que, de momento, no consta que se esté preparando una candidatura alternativa a la impulsada por la actual junta directiva. Según Antich, la gente está “desorientada por falta de brújula” porque el movimiento independentista “no tiene una traducción política a la altura de las grandes mayorías que se dan en el ámbito social”.

Noticias relacionadas

Antich ha remarcado que Òmnium tiene la voluntad de poner sobre la mesa “grandes instrumentos” que permitan al país avanzar hacia la libertad “sin vender humo pero sin ninguna renuncia”. “Trabajar por los grandes consensos más allá de los reproches”, ha resumido. Antich es presidente de Òmnium desde febrero de 2022, cuando sustituyó a Jordi Cuixart.