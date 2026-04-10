Sílvia Orriols logra aprobar los presupuestos de Ripoll gracias a la abstención del PSC e independientes

La alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha conseguido aprobar los presupuestos de 2026 gracias al voto positivo del independiente Joaquim Colomer y a la abstención de los dos concejales socialistas, “porque no queremos perder el tiempo con más mociones de confianza”. Esto contribuyó a que el equipo de gobierno de Aliança Catalana en Ripoll sacara adelante por primera vez, a través de la votación en un pleno, los presupuestos de este año.

El pleno ordinario de marzo, que se aplazó por la muerte del padre de la alcaldesa, se celebró el jueves por la noche con la aprobación presupuestaria como punto más candente. El resto de partidos (Junts, ERC y CUP) votaron en contra, aunque la republicana Chantal Pérez insinuó que, en caso de que hubiera sido necesario para sacarlos adelante, también se habrían abstenido. La situación que se creó a comienzos de 2025, cuando Orriols presentó una cuestión de confianza que a su vez obligó a la oposición a plantear una moción de censura, ha creado una división entre los partidos antagonistas a la alcaldesa. Entonces, la marcha atrás de última hora de los concejales de Junts —a petición de Carles Puigdemont desde Waterloo— impidió que fructificara un cambio de alcaldía.

El presupuesto fue aprobado en segunda votación y decantado por el voto de calidad de la alcaldesa, porque había un empate a siete votos positivos y siete negativos.

Presupuesto de 14 millones de euros

Sílvia Orriols lo calificó de continuista, reforzando la seguridad, la limpieza, la cultura popular y las becas a estudiantes para retener el talento local. Los 14 millones de euros contarán con un anexo adicional de un millón más para inversiones, que se destinarán a reparar el tejado del Pabellón Municipal, asfaltar calles o renovar la flota de vehículos municipales.

El voto favorable del concejal independiente de Som-hi Ripoll llegó por el acuerdo de doblar el dinero destinado al alumbrado, aislar acústicamente la zona infantil de la Biblioteca Lambert Mata y, sobre todo, por reactivar el proyecto del polígono de la carretera de Les Llosses, que el propio Colomer ya había apadrinado cuando era concejal del área de Servicios al Territorio en el anterior mandato, cuando todavía representaba a Junts. Pese a su voto favorable, calificó el presupuesto de “poco soñador”.

El socialista Enric Pérez lamentó que no enfocaran una “transformación real” del municipio, reprochó que el Ayuntamiento no se haya acogido a la Ley de Barrios y afirmó que tuvo la sensación de que Orriols “se me quitó de encima” en la reunión para hablar del tema, al cabo de solo veinte minutos. Aun así, los dos concejales del PSC acabaron absteniéndose.

Más beligerantes se mostraron desde Junts. Su portavoz y futuro candidato a las municipales del año que viene, Ferran Raigón, advirtió de nuevo del peligro de perder la subvención para la nave del Pla que se quiere destinar a residencia para personas mayores, porque ya es imposible que las obras se ejecuten dentro de los plazos fijados por el Gobierno español.

ERC se quejó de que las propuestas que han hecho no han quedado recogidas en los presupuestos y de que, “por coherencia”, tenían que votar en contra. La republicana Chantal Pérez admitió que, con la abstención del PSC, se ha evitado tener que entrar en el “circo mediático” de hace un año y, por tanto, creían que era “coherente” mantener el “no”. Y añadió: “No entendemos que Junts no vote a favor o se abstenga, porque ellos sí han votado a favor de la mayoría de cosas de AC en este pleno”.

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El portavoz de Alternativa per Ripoll, Jordi Hostench, expuso su “no” por la falta de afinidad de sus políticas con las de AC.