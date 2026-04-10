Illa reivindica Catalunya como un "socio fiable" para fortalecer el proyecto europeo

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado su agenda para que Catalunya sea un "socio fiable" que contribuya a fortalecer el proyecto europeo. Así lo ha asegurado durante una entrevista del periodista Ryan Heath en la clausura del European Pulse Forum, organizado por Politico y beBartlet, y que ha aglutinado a líderes políticos y económicos para debatir en Barcelona. "No solo queremos ir a Bruselas a pedir recursos, sino también a ofrecer experiencia y apoyo político", ha defendido el president, que ejerce de anfitrión de hasta tres cumbres internacionales en menos de tres días en la capital catalana.

Durante su intervención, Illa ha defendido la política económica tanto del Gobierno de Pedro Sánchez como de su Govern, y que pasa por la "prosperidad compartida", uno de los lemas de su proyecto político. A su juicio, los datos económicos de España demuestran que se trata de una filosofía que no es lesiva para el conjunto de la economía. Sobre Sánchez, ha augurado que continuará siendo presidente y agotará la legislatura hasta 2027. "Sobrevivirá, creedme", ha asegurado tras ensalzar también el posicionamiento internacional del presidente en pleno cambio geopolítico mundial y los buenos datos de crecimiento de la economía española.

La política de vivienda, clave

Dentro de esa "prosperidad compartida" enmarca Illa su política de vivienda para construir 50.000 pisos públicos antes de 2030, además de defender que es necesario intervenir el mercado para tratar de contener los precios y atajar el principal elemento que genera desigualdad y malestar social. "¿Qué tipo de país seríamos si, generando prosperidad, no somos capaces de proveer una casa a sus ciudadanos?", ha preguntado retóricamente, por lo que reclamado que hace falta "valentía" para aumentar la oferta y garantizar el acceso a la vivienda. Una vez más, ha asegurado que su objetivo es que Catalunya lidere económicamente España.

El president ha hecho también referencia a los presupuestos que está negociando con ERC y ha pronosticado que el acuerdo podría producirse en junio, aunque mientras tanto, ha recordado, tienen a disposición un suplemento de crédito para continuar gestionando el día a día. De hecho, teniendo en cuenta que el calendario acordado con los republicanos es que las cuentas estén en vigor antes del 31 de julio, la tramitación de los presupuestos debería producirse en ese mes apuntado por el president. Illa ha asegurado sentirse "orgulloso" de los pactos alcanzados con ERC y los Comuns, pese a su Govern en minoría, y ha argumentado que la política de hoy pasa por ser capaz de tejer alianzas. En todo caso, no ha dado más detalles de unas negociaciones que ambas partes están trabajando en grupos temáticos y que quieren que transcurran con discreción.

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El president de la Generalitat también ha defendido el modelo de financiación pactado con los republicanos y ha reivindicado que es positivo para todos los territorios. De hecho, ha recordado que ningún otro gobierno más allá del de Sánchez ha sido capaz de poner una propuesta encima de la mesa. Eso sí, preguntado por si cree que el modelo recabará el apoyo suficiente para ser aprobado en el Congreso, se ha mostrado dispuesto a escuchar las mejoras que puedan proponer otras formaciones, como Junts, pero ha lamentado que "criticar por criticar no sirve para nada".