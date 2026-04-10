Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Artemis 2Bebé Vall d'HebrónIsabel AllendeElecciones AndalucíaIránÁfrica BambaataaAsesinato MadridJubilaciónSantiago SeguraL'HospitaletFestivo 23 abrilRenta 2025
instagramlinkedin

Comparación con TikTok

Los bibliotecarios de Catalunya responden a Rufián: "La cultura pública merece más respeto"

Rufián y Montero apuestan por que Podemos lidere el frente de izquierdas en España y ERC en Catalunya: "Si no, nos matarán por separado"

Encuesta GESOP: El 46% de los españoles apoyan la 'fórmula Rufián' de unidad de la izquierda, pero solo el 10% le garantizaría su voto

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante su exposición.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante su exposición. / MANU MITRU

EFE

EFE

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Colegio Oficial de Bibliotecarios-Documentalistas de Catalunya ha lamentado este viernes las declaraciones realizadas ayer por el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en un acto celebrado junto a Irene Montero, en el que comparó las bibliotecas con TikTok.

En un momento de su intervención, el dirigente republicano aseveró: "Prefiero llenar TikToks que bibliotecas, porque mi hijo mira el TikTok, sin renunciar a lo que soy, yo nunca oculto lo que soy".

Los miembros del colegio de bibliotecarios han lamentado las "declaraciones poco afortunadas de un representante público como Gabriel Rufián" al entender que las bibliotecas "no compiten con TikTok".

Sostienen que estos equipamientos "garantizan el acceso al conocimiento, al pensamiento crítico y a la igualdad de oportunidades. La cultura pública merece más respeto y compromiso institucional", apostillan a través de su cuenta de X.

Noticias relacionadas

Rufián y Montero defendieron ayer la unidad de los partidos a la izquierda del PSOE y apostaron por que sus respectivas formaciones sean los motores de confluencias electorales en España y Catalunya, durante un acto celebrado en el auditorio del Campus Ciutadella de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que reunió a más de 300 personas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Modi anuncia el encendido del reactor nuclear más avanzado de la India tras años de fallos
  2. Arabia Saudí y otras petrodictaduras del Golfo ayudarán a Paramount a hacerse con el control de Warner Bros.
  3. Los endocrinólogos alertan de hasta tres años de retraso en el diagnóstico de la 'enfermedad del cortisol
  4. Una testigo alertó en el CAP de que el padre del bebé maltratado fue agresivo con él
  5. El Supremo confirma que un extrabajador del metro de Barcelona sufre una incapacidad total por el amianto
  6. Sant Pau, primer hospital de Catalunya en recambiar la válvula mitral del corazón con una cirugía mínimamente invasiva
  7. Trump anuncia una prórroga de dos semanas en su ultimátum a Irán
  8. Crioablación, así es la técnica mínimamente invasiva con resultados similares a la cirugía en pequeños tumores de riñón

La Fiscalía francesa pide una pena de cinco años exentos de cumplimiento para Josu Ternera

La Fiscalía francesa pide una pena de cinco años exentos de cumplimiento para Josu Ternera

Irene Montero se postula para liderar la unidad de las izquierdas

Irene Montero se postula para liderar la unidad de las izquierdas

Críticos de ERC impulsan una consulta interna para romper el pacto de investidura con Illa

Críticos de ERC impulsan una consulta interna para romper el pacto de investidura con Illa

Los ediles del PSC en Ripoll ponen su cargo a disposición de la dirección tras haber facilitado los presupuestos de Orriols

Los ediles del PSC en Ripoll ponen su cargo a disposición de la dirección tras haber facilitado los presupuestos de Orriols

Feijóo condena "la deriva belicista que recorre el mundo" y reclama "contención"

Feijóo condena "la deriva belicista que recorre el mundo" y reclama "contención"

Podem Catalunya planteará a Comuns y ERC explorar una candidatura conjunta en Barcelona

Podem Catalunya planteará a Comuns y ERC explorar una candidatura conjunta en Barcelona

Directo | Sánchez clausura en Barcelona un debate que reúne a políticos y empresarios para abordar el futuro de Europa

Directo | Sánchez clausura en Barcelona un debate que reúne a políticos y empresarios para abordar el futuro de Europa

DIRECTO | Pedro Sánchez interviene en el European Pulse Forum 2026