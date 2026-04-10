Los bibliotecarios de Catalunya responden a Rufián: "La cultura pública merece más respeto"

El Colegio Oficial de Bibliotecarios-Documentalistas de Catalunya ha lamentado este viernes las declaraciones realizadas ayer por el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en un acto celebrado junto a Irene Montero, en el que comparó las bibliotecas con TikTok.

En un momento de su intervención, el dirigente republicano aseveró: "Prefiero llenar TikToks que bibliotecas, porque mi hijo mira el TikTok, sin renunciar a lo que soy, yo nunca oculto lo que soy".

Los miembros del colegio de bibliotecarios han lamentado las "declaraciones poco afortunadas de un representante público como Gabriel Rufián" al entender que las bibliotecas "no compiten con TikTok".

Sostienen que estos equipamientos "garantizan el acceso al conocimiento, al pensamiento crítico y a la igualdad de oportunidades. La cultura pública merece más respeto y compromiso institucional", apostillan a través de su cuenta de X.

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Rufián y Montero defendieron ayer la unidad de los partidos a la izquierda del PSOE y apostaron por que sus respectivas formaciones sean los motores de confluencias electorales en España y Catalunya, durante un acto celebrado en el auditorio del Campus Ciutadella de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que reunió a más de 300 personas.