Podem Catalunya planteará a Comuns y ERC explorar una candidatura conjunta en Barcelona

Podem Catalunya tiene activada la maquinaria para presentarse a las elecciones municipales del año que viene con Barcelona como uno de los principales objetivos y lo harán, remarcan, solos o acompañados. Justo este sábado, aún en plena resaca del acto de Gabriel Rufián e Irene Montero para promover un frente de izquierdas a escala estatal, celebran un encuentro municipalista para poner las bases programáticas de las candidaturas. En el caso de la capital catalana, explican a EL PERIÓDICO, están dispuestos a explorar tanto con los Comuns como con ERC una lista conjunta.

Por ahora, están esbozando con qué propuestas presentarse, pero justo después del verano entrarán de lleno con los candidatos. En las elecciones de 2023 concurrieron en medio centenar de municipios de la mano de los Comuns y el objetivo que se han propuesto es superar esa cifra y volver a tener presencia en Barcelona. En cada una de estas localidades analizarán si se presentan en solitario, con los Comuns o con otras fuerzas como ERC, fórmula que quieren tantear hasta qué punto es posible en la ciudad ahora gobernada por Jaume Collboni.

Si no se sientan a hablar, habrá papeleta de Podem, pero estaría bien aunar esfuerzos María Pozuelo — Coordinadora de Podem Catalunya

Así que la coordinadora de Podem, María Pozuelo, está dispuesta a llamar tanto a Gerardo Pisarello, alcaldable de los Comuns, y a Elisenda Alamany, la cabeza de lista republicana una vez tengan designado qué dirigente de los morados se presentará. "Si no se sientan a hablar, habrá papeleta de Podem, pero estaría bien aunar esfuerzos", defiende. De hecho, en el caso del aspirante a alcalde de los Comuns, que es también diputado en el Congreso, ha defendido explícitamente la necesidad de configurar un frente de izquierdas en Barcelona y anunciado reuniones tanto con ERC como con la CUP. "Si habla de unidad, esta no será completa sin Podem", advierte. En el caso de Alamany, ha rechazado explícitamente la propuesta de Pisarello.

La líder de los morados en Catalunya asegura que mantiene una "buena relación" con el candidato de los Comuns, pero lamenta que hasta ahora no los haya "tenido en cuenta". Dirigentes de la cúpula de la calle Marina ha dicho en distintas ocasiones que va a sentarse a hablar con Podem, pero según Pozuelo no ha habido ninguna propuesta real para sentarse a hablar y tratar de rehacer unos puentes que, según su punto de vista, volaron por los aires por los "incumplimientos" de acuerdos sellados y lo que ellos definen como "deslealtades". En dos municipios, Sant Boi de Llobregat y Sant Joan Despí, sus concejales han sido "expulsados" del grupo que formaron con Comuns.

El "paso" para recuperar el vínculo con Comuns

Pero aún hay otro conflicto mayor enquistado sobre la representación en el Congreso que Podem señala que podría ser "un paso" si lo que realmente quieren es "plasmar a la realidad la unidad que predican" y normalizar relaciones. Y es que en noviembre de 2024 Candela López anunció que renunciaría al escaño en Madrid para centrarse en la coordinación de Catalunya en Comú, cargo al que suma también el de vicepresidenta de la Diputación de Barcelona. Pero justo después dejó el acta Gala Pin, cosa que provocó la entrada de Viviane Ogou, que era la siguiente de la lista. Si López cumplía con lo anunciado, la siguiente en coger el acta hubiera sido Pozuelo. Eso hubiera supuesto que entrara una dirigente más de Podem que se hubiera ido al mixto y que permitiría a los morados configurar un grupo parlamentario propio, al tiempo que los Comuns perderían un diputado y se quedarían con seis. Eso explica (en parte) por qué también Pisarello, que es ahora alcaldable en la capital catalana, mantiene su escaño en el Congreso, además de la dificultad para suplirlo como secretario primero de la Mesa.

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"Ellos mismos saben por qué Candela no materializó que dejaba el acta como había anunciado", asegura Pozuelo. En todo caso, añade, su formación está dispuesta igualmente a hablar tanto de propuestas y programa como de la fórmula para presentarse a las elecciones siempre y cuando se respete que las siglas de Podem deben estar presentes. Mientras eso no suceda, advierten, seguirán "adelante" tratando de tejer vínculos con movimientos sociales.