La oposición reclama a Barcala que aclare el cambio de versión en el escándalo de las VPO de Alicante

La oposición municipal (tanto la izquierda como Vox) carga contra el alcalde de Alicante, Luis Barcala, después de que INFORMACIÓN publicara las diferencias entre el primer informe de Patrimonio, que alertaba al regidor del escándalo de Les Naus, y el documento que se incorporó finalmente a la investigación oficial tras la apertura del expediente de averiguación de hechos. Mientras que el escrito original advertía de una posible responsabilidad del Ayuntamiento y hacía alusión directa y concreta a cargos y funcionarios, el segundo texto (redactado expresamente para el expediente de averiguación iniciado por el dirigente popular) eliminaba estos apartados, "suavizando" el contenido y dejando fuera el papel del Consistorio.

El primero de los archivos (que no consta de número de registro y, según el alcalde, fue enviado desde el departamento de Patrimonio al vicesecretario del Ayuntamiento) apuntaba que el escándalo "podría conllevar la exigencia de responsabilidades" a las personas adjudicatarias que hubieran intervenido en el procedimiento, así como "afectar a la imagen de la Corporación municipal y de su personal". Además, si bien se indicaba que "la adecuación al cumplimiento de la normativa de vivienda protegida debe ser atendida por la conselleria y no por el Ayuntamiento", sí se avisaba de que el Consistorio "debe velar porque el reparto se haya efectuado conforme a los principios de accesibilidad universal, publicidad y concurrencia".

Sin embargo, días después, en el marco de la investigación abierta por Barcala, el departamento de Patrimonio hizo entrega al instructor del expediente (en esta ocasión sí por registro oficial y que también forma parte del expediente municipal) de un segundo informe sobre los hechos bajo sospecha. En este nuevo documento, con la mayor parte de párrafos calcados palabra por palabra del primer archivo, se suprimía la alusión a posibles consecuencias para los implicados y la imagen de la Corporación, así como el aviso sobre responsabilidad del Ayuntamiento de velar por un reparto de acuerdo con los principios fijados en la ley. Además, se excluyó también toda alusión concreta a los cargos y funcionarios señalados en el primer escrito, limitando las sospechas a que "figuran como adquirientes determinadas personas vinculadas a personal municipal que ha intervenido en la gestión del contrato".

La izquierda exige responsabilidades

Ante este cambio de versión por parte de Patrimonio, la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, considera que lo publicado por INFORMACIÓN desvela "un hecho muy grave que exige explicaciones inmediatas porque se trata, precisamente, del informe que alertó del escándalo de Les Naus y que dio lugar al expediente para averiguar qué pasó realmente". La edil progresista apunta que "no puede haber dos versiones de un mismo informe cuando se trata del mayor escándalo urbanístico que afecta a viviendas protegidas en Alicante".

"No puede haber dos versiones de un mismo informe cuando se trata del mayor escándalo urbanístico" Ana Barceló — Portavoz del PSOE

Barceló lamenta que "la versión inicial señalaba posibles responsabilidades dentro del Ayuntamiento, incluso conflictos de interés" pero que, sin embargo, "el informe final borra esas referencias y diluye el foco en el gobierno de Barcala". Por eso afirma que desde el PSOE se va a solicitar, en la comisión del próximo martes, "que se aclare quién decidió cambiar ese informe y si hubo injerencias políticas".

Para la líder socialista, "el Partido Popular y Barcala tienen que responder" porque Alicante "no puede permitirse ni sombras ni dudas cuando se habla de la adjudicación de vivienda pública que ha beneficiado a cargos del PP y familiares".

"Por responsabilidad política y por higiene democrática, Luis Barcala debería dimitir" Rafa Mas — Portavoz de Compromís

En la misma línea, Rafa Mas, portavoz de Compromís, cree que "lo publicado por el diario INFORMACIÓN resulta profundamente alarmante", ya que "se habría intentado 'suavizar' un informe técnico demoledor", elaborado por la jefa de Patrimonio. "De confirmarse estaríamos ante una situación de extrema gravedad que socava los mecanismos de control institucional y pone en entredicho los principios democráticos" del Ayuntamiento de Alicante, asegura.

"Por responsabilidad política y por higiene democrática, Luis Barcala debería dimitir o ser apartado de su cargo. No es aceptable que continúe al frente de la administración alguien cuya actuación podría estar comprometiendo la credibilidad y la imagen del Consistorio", añade Mas, quien considera que el dirigente popular "no está legitimado para gestionar el patrimonio público ni las finanzas municipales".

"No solo es el caso de Les Naus, sino el intento de taparlo desde dentro del Ayuntamiento” Manolo Copé — Portavoz de EU-Podemos

De igual modo, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, lamenta que "no solo es Les Naus, sino el intento de taparlo desde dentro del Ayuntamiento". El concejal de izquierdas ve "muy grave" que un informe "que señalaba posibles conflictos de interés y responsabilidades concretas" acabe "recortado justo cuando se abre la investigación".

El líder de EU-Podemos cree que lo ocurrido es "un intento de borrar responsabilidades desde dentro del Ayuntamiento" porque "se han eliminado nombres, advertencias y conclusiones clave", lo que "impide que la ciudadanía conozca la verdad". Según Copé, "alguien tomó esa decisión y Alicante merece saber quién y por qué" existen diferencias entre los distintos documentos. "Si se confirma que fue Barcala, es la puntilla para que dimita. Esperemos que esta vez Vox se lo tome en serio", añade el portavoz.

Vox lo ve "difícilmente justificable"

Pero no solo la izquierda, también Vox critica los cambios entre documentos municipales. "No es una cuestión menor, es un hecho extremadamente grave que existan dos informes con conclusiones diferentes dentro de un mismo expediente que no solo genera dudas, sino que obliga a dar explicaciones claras", ha afirmado la portavoz de la formación, Carmen Robledillo.

No es una cuestión menor, es un hecho extremadamente grave que existan dos informes con conclusiones diferentes dentro de un mismo expediente Carmen Robledillo — Portavoz de Vox

La edil de ultraderecha, que en un primer momento pidió con contundencia la dimisión de Barcala, recuerda que su grupo ya advirtió de la existencia de un informe sin firmar, "algo que por sí solo ya debería haber encendido todas las alarmas". Sobre ello, añade que "no se trata de un simple error administrativo, sino de una situación que apunta a una gestión opaca y difícilmente justificable".

En la comisión de investigación, según los de Abascal, "será imprescindible aclarar quién ordenó el cambio de esos informes, cuándo se produjo y bajo qué criterios, porque aquí no solo está en juego el contenido de unos documentos, sino la credibilidad de la administración y el respeto a los ciudadanos".

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La primera persona en comparecer ante la comisión municipal será la redactora del informe de Patrimonio, en una jornada aplazada al martes al coincidir con el acto de presentación del diseño del Parque Central, acordado con el Ministerio de Transportes para el lunes.