ERC vuelve a dar portazo a la propuesta de Rufián: "No somos la izquierda del PSOE"

Si Gabriel Rufián quiere participar, o directamente liderar, un frente de izquierdas en las próximas elecciones generales tendrá que hacerlo sin su partido. Este viernes, el portavoz de ERC, Isaac Albert, ha asegurado que su formación no tiene ninguna intención de sumarse a un proyecto de unidad de las izquierdas estatales, por mucho que tengan puntos de conexión en algunos asuntos. "No somos la 'izquierda del PSOE'. Somos la izquierda nacional de Catalunya", ha dicho en un apunte en la red social 'X'.

Este nuevo desencuentro entre Rufián y su partido surge del acto que este jueves el propio diputado celebró en Barcelona para, junto a la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, agitar de nuevo este debate. En un momento de su intervención, Rufián retó directamente a su organización: "Le pido a mi partido que lidere esto y, si me va el cargo en ello, me voy a mi casa". Pasadas unas horas, su partido ha vuelto a insistir en que no lo piensa liderar. Lo que sigue sin quedar claro es si al diputado le irá el cargo en ello.

El portavoz de ERC, Isaac Albert, en una imagen de archivo. / Paula Roque / ERC

Albert, uno de los colaboradores más próximos a Junqueras, no ha querido hablar del futuro de Rufián. Su exposición ha sido, fundamentalmente, para explicar la posición de ERC en todo este asunto. Su argumento es que la prioridad del partido debe ser "Catalunya, su gente, su lengua y sus intereses" y siempre con "consciencia nacional", es decir, con un enfoque catalán. En definitiva, la dirección republicana considera que no tiene que tener ningún papel en la definición de una candidatura de las izquierdas estatales. "Podemos ayudar, pero no resolveremos, porque no podemos, las disputas de la izquierda española. Nuestro compromiso es con el país", ha zanjado.

El portazo de ERC al frente de izquierdas es sonoro, aunque esto no le impide admitir que sí tiene algunas metas compartidas con otras formaciones. Así, Albert ha asegurado que su partido comparte la preocupación por que la "democracia española está en peligro en todas partes" y ha garantizado que, si de ERC depende, "la extrema derecha no gobernará nunca en ninguna parte". Finalmente, ha puesto en valor las siglas del partido: "95 años al lado de la libertad y la democracia".

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en el acto celebrado en la Universitat Pompeu Fabra (UPF). / MANU MITRU

De nuevo, pues, queda claro que el choque entre Rufián y la dirección del partido está servido. Lo que aún es incierto es cómo acabará. Rufián afirmó este jueves que se siente "muy orgulloso de ser de ERC" y que le gustaría "continuar representando al partido". La dirección, por su parte, está incómoda por el asunto, pero siempre le ratifica en el cargo. Este jueves envió a dos representantes a escuchar al diputado.

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Belarra en la sede de ERC

También asistió al acto del jueves la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Este viernes por la mañana ha acudido a la sede de los republicanos, según ha publicado 'RAC1' y ha confirmado EL PERIÓDICO. Según el partido de Junqueras, ha sido una visita de cortesía. Se ha tomado un café con el secretario general adjunto, Oriol López, que le ha enseñado el cuartel general de los republicanos. "Ninguna reunión", destacan fuentes republicanas.