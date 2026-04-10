La dirección del PSC se desmarca del aval de sus concejales en Ripoll a los presupuestos de Orriols

La política local de Ripoll no deja de ser un quebradero de cabeza para los principales partidos en Catalunya. La dirección del PSC rechaza la actuación de sus dos concejales en este municipio después de que hayan permitido que se aprueben los presupuestos en el ayuntamiento de la alcaldesa Sílvia Orriols, la líder de Aliança Catalana. Fuentes de la formación de Salvador Illa sostienen que se trata de un movimiento unilateral y no consultado y recuerdan que su apuesta siempre ha sido que se articule una alternativa para desalojarla de la alcaldía mediante una moción de censura, algo que no ha logrado la oposición por no haber sido capaz de ponerse de acuerdo en tres años, principalmente por la negativa de Junts.

De hecho, la federación de Girona de los socialistas ha puesto por escrito su malestar y ha emitido un comunicado en el que manifiesta su "desacuerdo absoluto" con la polémica abstención. "Esta decisión no tiene ni el aval ni el conocimiento previo de esta federación", aseguran en el texto, en el que también explican que han citado de forma inmediata a los concejales del grupo municipal de Ripoll para exigirles explicaciones y "actuar en consecuencia". Habrá que ver si esa represalia pasa por una amonestación o bien se va más allá.

Por ahora, la federación gerundense ya ha explicitado que su proyecto político se fundamenta en la defensa de la democracia, los derechos sociales y la convivencia y que eso es "absolutamente incompatible" y está a las "antípodas" de planteamientos que promuevan "la exclusión, el retroceso de derechos o la normalización de los discursos de odio". Todo ello, advierten, sin "ambigüedades" parapetándose en un voto como la abstención que, no obstante, ha servido para que Orriols salga victoriosa de su cometido. De hecho, la alcaldesa agradeció el gesto "responsable" de los dos concejales.

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Según la dirección del PSC, el argumento que han esgrimido estos cargos locales para permitir que los presupuestos prosperen es que, en caso contrario, la alcaldesa se vería de nuevo obligada a someterse a una cuestión de confianza que probablemente perdería y que abocaría de nuevo a la oposición a explorar de nuevo un acuerdo para presentar una moción de censura con pocas posibilidades de salir con éxito. Ya hubo un intento el año pasado y fracasó porque Junts se descolgó del pacto en el último momento por directriz de la dirección de Carles Puigdemont bajo el argumento de que desalojarla del cargo solo serviría para aumentar el "victimismo" de Orriols.