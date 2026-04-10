Los ediles del PSC en Ripoll ponen su cargo a disposición de la dirección tras haber facilitado los presupuestos de Orriols

La política local de Ripoll no deja de ser un quebradero de cabeza para los principales partidos en Catalunya, también para el de Salvador Illa. La dirección del PSC ha rechazado ipso facto la actuación de sus dos concejales en este municipio después de que hayan permitido que se aprueben los presupuestos en el ayuntamiento de la alcaldesa Sílvia Orriols, la líder de Aliança Catalana, con su abstención. Fuentes de la formación de Illa sostienen que se trata de un movimiento unilateral y no consultado y recuerdan que su apuesta siempre ha sido que se articule una alternativa para desalojarla de la alcaldía mediante una moción de censura, algo que no ha logrado la oposición por no haber sido capaz de ponerse de acuerdo en tres años, principalmente por la negativa de Junts. Los dos ediles han acabado poniendo su cargo a disposición del partido porque aceptan que su voto ha sido un "error" porque supone haber "colaborado" con la extrema derecha pese a que su intención era "evitar un nuevo circo" en la ciudad.

De hecho, antes de este acto de contricción de los ediles, también la federación de Girona de los socialistas había puesto por escrito su malestar y emitido un comunicado en el que ha manifestado su "desacuerdo absoluto" con la polémica abstención. "Esta decisión no tiene ni el aval ni el conocimiento previo de esta federación", aseguran en el texto, en el que también explicaban que habían citado de forma inmediata a los concejales del grupo municipal de Ripoll para exigirles explicaciones y "actuar en consecuencia". Habrá que ver si la polémica acaba saldándose con la expulsión o la renuncia de los dos dirigentes.

Consecuencias para los concejales

La federación gerundense ya ha explicitado que su proyecto político se fundamenta en la defensa de la democracia, los derechos sociales y la convivencia y que eso es "absolutamente incompatible" y está a las "antípodas" de planteamientos que promuevan "la exclusión, el retroceso de derechos o la normalización de los discursos de odio". Todo ello, han advertido, sin "ambigüedades" parapetándose en un voto como la abstención que, no obstante, ha servido para que Orriols salga victoriosa de su cometido.

De hecho, la alcaldesa agradeció el gesto "responsable" de los dos concejales. Este mismo argumentario han acabado asumiendo los dos concejales ahora arrepentidos. "El proyecto político del PSC está a las antípodas de los valores que defiende Orriols, una posición que hemos defendido de manera constante", han sostenido en su misiva, en la que también han denunciado la "pésima gestión municipal" que se está haciendo en Ripoll. Así pues, han considerado que permitir que prosperen sus cuentas "contradice el posicionamiento marco de la acción política general" del PSC.

El argumento que han esgrimido estos cargos locales para justificar la abstención es que, en caso de haberse tumbado los presupuestos, la alcaldesa se vería de nuevo obligada a someterse a una cuestión de confianza que probablemente perdería y que abocaría de nuevo a la oposición a explorar un acuerdo para presentar una moción de censura con pocas posibilidades de salir adelante.

Ya hubo un intento el año pasado y fracasó porque Junts se descolgó del pacto en el último momento por directriz de la dirección de Carles Puigdemont bajo el pretexto de que desalojarla del cargo solo serviría para aumentar el "victimismo" de Orriols. "El voto se adoptó con el propósito de evitar un nuevo circo político y mediático en Ripoll. A pesar de eso, no se tuvo suficientemente en cuenta que el principio fundamental de evitar cualquier colaboración con la extrema derecha es superior a aquella intención inicial", han rematado los ediles en el comunicado en el que se han retractado.

En la línea contraria de Illa

La posición del PSC de Illa continúa siendo que no hay que desaprovechar ninguna oportunidad para tratar de relevar Orriols en la alcaldía para que Aliança Catalana pierda su principal cuota de poder, más aún cuando su perspectiva de voto está disparada en las encuestas cuando falta tan solo un año para las elecciones municipales. De hecho, hasta ahora, la consigna de Illa ha sido la de confrontar con Orriols tanto en el Parlament como en el ámbito local.

Orriols no ha desaprovechado la ocasión para meter baza. A través de la red social X, ha cargado contra la dirección del PSC: "Deberíais dar las gracias a los dos concejales socialistas de Ripoll, que, en un acto de responsabilidad institucional y política, evitaron, con su abstención, una nueva cuestión de confianza", ha escrito. En el mismo apunte ha añadido que la ciudad necesita "estabilidad y buena gestión, no tacticismos políticos de altos vuelos".

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Los Comuns, por su parte, han cargado también contra el gesto de los concejales socialistas de Ripoll. "A la extrema derecha no hay que darle ni agua, ni con acuerdos por activa ni por pasiva", ha asegurado el portavoz de la formación en el Parlament, David Cid, quien precisamente ha hurgado en la "contradicción" de lo que ha hecho al PSC a nivel local y lo que defiende el president de la Generalitat. Junts, por su parte, ha colgado un vídeo en las redes sociales en el que sostiene: "¿Qué hace el PSC para frenar a Aliança? Pactar con Orriols los presupuestos de Ripoll".