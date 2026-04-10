Críticos de ERC impulsan una consulta interna para romper el pacto de investidura con Illa

Varios integrantes de los colectivos críticos de ERC registrarán este viernes en la sede del partido una petición para que se celebre un "referéndum interno" sobre si los republicanos deben seguir apoyando al Govern de Salvador Illa. Consideran que el PSC ha incumplido sistemáticamente el acuerdo de investidura que firmó con ERC y que, por lo tanto, hay que dejar de pactar con los socialistas.

Aquel acuerdo de investidura, alcanzado en verano de 2024, contemplaba cuestiones como que la Generalitat empezaría a recaudar el IRPF en 2026, algo que no se ha cumplido. Así, los críticos consideran que el partido debe activar los "mecanismos de participación previstos en el reglamento interno de ERC" para que la militancia pueda "decidir nuevamente sobre una cuestión de máxima trascendencia política".

En la última reforma de sus estatutos, avanzada por EL PERIÓDICO, ERC intentó potenciar las vías de participación de la militancia y fijó que si un grupo de militantes quiere impulsar una consulta interna debe presentar, en un plazo máximo de 50 días, el 10% de firmas de los afiliados. En el último congreso del partido, hace un año, la cifra de personas con carné republicano rondaba las 8.000. Esto supondría unas 800 firmas solo para sacar adelante el referéndum. Luego se tendría que votar.

Entre los impulsores de la iniciativa están Xavier Martínez- Gil y Àngel Ruiz (Col·lectiu 1 d'octubre) y el exconseller Alfred Bosch y el exsenador y exdiputado Miquel Àngel Estradé (Foc Nou). Son dos colectivos críticos que en su día ya intentaron disputarle a Oriol Junqueras el liderazgo del partido, pero que perdieron. Pese a la derrota, nunca han desaparecido. De hecho, el Col·lectiu 1 d'Octubre funciona desde 2019, precisamente, cuando empezó el ciclo de pactos entre ERC y los socialistas.

Alfred Bosch, Alba Camps y Elisenda Alamany en un debate de ERC. / MARC PUIG / ERC

No está claro si los críticos tendrán músculo para sacar adelante la votación. Sin embargo, la iniciativa permitirá por primera vez saber si dentro del partido hay un número de militantes que está realmente descontento con la estrategia actual de Junqueras de seguir llegando a acuerdos con los socialistas.

Apoyo a la baja

Desde que empezó el ciclo pactista de ERC con la investidura de Sánchez como presidente a principios de 2020, la contestación interna a los acuerdos con los socialistas ha ido creciendo. La prueba está en las dos últimas consultas. A finales de 2023, un 89% de la militancia dio el visto bueno a volver a investir a Sánchez. En cambio, en verano de 2024, el apoyo de los afiliados a investir a Illa cayó al 53%.

Si el referéndum prospera, que está por ver, servirá para calibrar el estado de la cuestión. También será un termómetro sobre si los colectivos críticos tienen peso interno o no. Desde el último congreso, en marzo del año pasado, la sensación que transmitían es que había perdido fuerza.

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El impulso de este referéndum interno llega en plena negociación de ERC con el Govern sobre los presupuestos de 2026. Habrá que fijarse, pues, en si la consulta potencialmente desestabiliza las conversaciones. En caso de que los impulsores lograran las firmas necesarias, la negociación quedará, sin duda, condicionada.