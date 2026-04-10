Los Comuns se reivindican ante Rufián y Podemos: "Si se habla de frente democrático, no tiene sentido no hablar de nosotros"

Los Comuns se implicaron lo mínimo en el acto que Gabriel Rufián e Irene Montero celebraron este jueves en Barcelona para dar alas al frente electoral de izquierdas. Solo enviaron dos representantes que sentaron discretamente entre el público: Gerardo Pisarello, alcaldable en Barcelona, y el concejal de Sabadell Joan Mena. La previsión inicial era que la delegación fuera mayor, pero el día arrancó con un planteamiento que escoció entre sus filas y en el que se reincidió después en el debate moderado por Xavier Domènech: que ERC lidere la confluencia en Catalunya y que Podemos haga lo propio a nivel estatal. A la interna, hay quien leyó la propuesta como una suerte de 'opa' o menosprecio a los Comuns.

Eso explica que el portavoz del partido en el Parlament, David Cid, haya dejado caer que no se puede hablar de confluencias y prescindir de ellos. De hecho, durante el acto en la Pompeu Fabra en ningún caso se mencionó el partido que lideró Ada Colau, y, en cambio, sí que se hizo referencia a Sumar, Izquierda Unida, BNG, Bildu o Compromís. "Si se habla de frente democrático, no tiene sentido no hablar de los Comuns", ha advertido el dirigente, quien también ha recordado que su formación siempre ha abanderado la construcción de confluencias y que quedó segunda en Catalunya en las generales de 2023, un dardo dirigido a los republicanos.

Los recelos con ERC

Y es que hay quien dentro de los Comuns interpretan la operación que capitanea Rufián como una estrategia de ERC para desgastarlos y que eso se hace evidente en el momento en que el líder republicano en Madrid plantea que sea su partido quien ejerza de plataforma catalana para aglutinar al resto de la izquierda catalana. Es por eso que Cid ha señalado que precisamente es el partido de Oriol Junqueras el que "de forma reiterada, taxativa, agresiva y con malas formas" ha dado un portazo al frente de izquierdas. "La única incógnita ante la negativa de ERC es si Rufián se implicará o no en este proyecto al margen de ERC", ha espetado el portavoz de los Comuns a sabiendas de que en su propio partido hay escepticismo de que eso acabe sucediendo.

En todo caso, a lo que sí que aspiran los Comuns es a una reconciliación con Podemos y por eso definen el acto de este jueves como "un paso a futuro" la defensa que hizo Montero del frente de izquierdas si se tiene en cuenta que los morados eran "reacios a candidaturas unitarias hasta ayer". Su objetivo, ha insistido Cid, es continuar trabajando para construir candidaturas lo más amplias posible, como están haciendo a nivel estatal con Sumar e Izquierda Unida, una ecuación de la que por ahora se ha desmarcado el partido de Irene Montero, dirigente que fue vetada por Yolanda Díaz en las listas de las generales de 2023. Su lectura es que es positivo agitar el debate de la suma de las izquierdas para, por ejemplo, lograr alianzas como la de Andalucía, en la que los morados entraron en el último momento.

Noticias relacionadas

Sin embargo, por ahora los Comuns no han logrado rehacer puentes ni tan solo con Podem Catalunya, que mantiene su intención de presentarse a las elecciones municipales y, en el caso de Barcelona, con papeleta propia. Lo que sí que por lo menos vio como positivo el partido de Colau tras el acto de Rufián y Montero es que no se entrara a plantear fórmulas concreta para concurrir a unas elecciones, elemento que puede complicar aún más la negociación para una confluencia con Podemos.