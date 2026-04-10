El Govern abre la convocatoria de ayudas al alquiler para personas de entre 36 y 64 años en Catalunya

El Govern de la Generalitat ha lanzado la nueva convocatoria de ayudas al pago del alquiler para las personas de entre 36 y 64 años como pactó con los Comuns. Se trata de una segunda tanda en la que se amplía con 106 millones de euros más la dotación de recursos para que llegue a otras 40.000 unidades familiares y a la vez se amplía la renta de quienes pueden solicitar la prestación de los 25.000 hasta los 36.279,32 euros anuales. En función de los ingresos, cada una recibirá un máximo de 200 euros y un mínimo de 50 euros.

Otra de las novedades es que también se amplía el tope del precio de la vivienda en la que se reside para acogerse a las ayudas. En la ciudad de Barcelona y su ámbito metropolitano, que incluye las comarcas del Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental, el umbral para acceder a la ayuda sube hasta los 1.000 euros por vivienda y 450 euros por habitación, mientras que en el resto de la capital catalana el máximo es de 750 euros y 350 euros por habitación. En la demarcación de Girona, el tope se mantiene en 750 euros por vivienda y 400 euros por habitación; en Tarragona en 700 euros y 350 euros, y en Lleida y las Terres de l'Ebre el máximo de la ayuda será de 600 euros por vivienda y 300 euros por habitación.

En el alquiler que se cubre para las familias numerosas, monoparentales o que tienen algún miembro con una discapacidad, el importe máximo es de 1.100 euros en el ámbito metropolitano de Barcelona y de 900 en el resto de Catalunya. Las solicitudes se podrán presentar desde este martes y hasta el 30 de abril.

El acuerdo Govern-Comuns

Esta medida forma parte del acuerdo alcanzado entre el Govern y los Comuns para los presupuestos de la Generalitat para 2026 que quedó en nada después de que el president Salvador Illa decidiera retirar las cuentas del Parlament al no haber alcanzado un pacto con ERC que le garantizara su aprobación. Ante la ausencia de unas nuevas cuentas públicas convalidadas, los dos actores políticos acordaron ir sacando adelante prestaciones ya cerradas acogiéndose a los fondos que les facilitará un suplemento de crédito de casi 6.000 millones que ya fue aprobado por el Consell Executiu y que se convalidará la próxima semana en el hemiciclo.

En una rueda de prensa en la Cámara catalana, el portavoz de los morados, David Cid, ha insistido en que pese a que no haya presupuestos, "los acuerdos cerrados se tenían que ir cumpliendo con el primer suplemento de crédito", algo que se evidencia con el impulso a estas ayudas. "La vivienda tiene que ser la máxima prioridad del Govern", ha defendido.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta del grupo de Comuns, Jéssica Albiach, junto a la consellera de Economía y Finanzas, Alicia Romero, y el portavoz de Comuns, David Cid. / Toni Albir / EFE

En la misma comparecencia, Cid ha vuelto a reclamar al Govern que sancione "de forma contundente" a New Amsterdam Developers, el fondo de inversión que está intentando desalojar a familias en el bloque de Sant Agustí de Barcelona para imponer un alquiler por habitaciones. El desalojo fue finalmente frenado por la acción de los vecinos y el Sindicat de Llogateres, aunque ha sido reagendado para el próximo 15 de abril con la duda de qué pasará entonces. No obstante, la Generalitat ha verbalizado que está dispuesta a actuar con contundencia ante un caso en el que considera que se está vulnerando la ley de vivienda con una multa de como mínimo de 90.000 euros por piso que se esté saltando la norma.

Noticias relacionadas

En el edificio hay 23 viviendas, por lo que si se confirma que su plan para todos ellos pasa por echar a los actuales inquilinos para trocearlas y alquilarlas por habitaciones a precios por encima de los topes fijados, la sanción podría superar los dos millones de euros.