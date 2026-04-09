Vox reta al PP a derogar las leyes de eutanasia, aborto y LGTBI: "Podemos pactar, pero tienen que mojarse"

Alejandro Fernández y Joan Garriga están acostumbrados a ocupar escaños contiguos en el hemiciclo del Parlament, aunque habitualmente uno detrás del otro. Este jueves, sin embargo, ambos han compartido mesa, uno al lado del otro, en un coloquio junto al exministro y exdirigente del PP Jaime Mayor Oreja, con motivo de la presentación de su libro 'Una verdad incómoda'. No es habitual que el presidente del PP catalán y el portavoz de Vox en la Cámara catalana coincidan en actos, aun cuando no son pocas las ocasiones en las que comparten posición en el Parlament, traducidas en votaciones conjuntas.

El encuentro, celebrado en el Círculo Ecuestre, estaba concebido como una reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro de la política española que Mayor desgrana en su obra, pero también ha servido para escenificar las tensiones y afinidades entre ambas formaciones en un momento en que PP y Vox negocian la gobernabilidad en varias comunidades autónomas. "Debemos articular una alternativa al rupturismo [de Pedro Sánchez] los que estamos de acuerdo en lo mismo", ha defendido Mayor, en alusión a los dos dirigentes que lo acompañaban, apelando a la "unidad de aquellos que comparten ideas", un mensaje que ha sobrevolado todo el acto.

Negociaciones en autonomías

Ese telón de fondo ha convivido, sin embargo, con el creciente choque entre los líderes nacionales de ambos partidos, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, cuyas diferencias han tenido eco también en el coloquio. El tono ha ido elevándose a medida que avanzaba la sesión, especialmente tras la intervención de Garriga, que ha aprovechado para lanzar varios dardos al PP. "Me siento identificado con la verdad incómoda, el título del libro; así me siento cuando Vox cuestiona cosas que nunca se habían dicho. El PP ha estado 17 años y no ha revertido ninguna ley autonómica separatista ni progresista, como la eutanasia o el aborto", ha afirmado el portavoz de Vox en el Parlament.

En respuesta implícita al llamamiento de Mayor a construir una alternativa conjunta, Garriga ha asegurado que su formación está abierta a pactos con el PP, pero con condiciones: "Podemos pactar, pero para cambiar políticas, no para ocupar sillas". En ese sentido, ha exigido a los populares claridad sobre si están dispuestos a derogar leyes como la de memoria democrática, la LGTBI, la del aborto o la de la eutanasia.

Podemos pactar, pero para cambiar políticas, no para ocupar sillas Joan Garriga — Portavoz de Vox en el Parlament

Estas dos últimas resultan especialmente sensibles para el PP, donde conviven distintas sensibilidades internas. Sin ir más lejos, hace una semana Feijóo evitó concretar si mantendría la ley de eutanasia en caso de llegar a la Moncloa, aunque reiteró su desacuerdo con la norma. Ambos partidos votaron en contra de su aprobación en el Congreso en 2022 y han criticado su aplicación a raíz del caso de Noelia Castillo, la joven catalana cuya eutanasia fue avalada por todas las instancias, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Podemos pactar, pero el PP tiene que mojarse", ha insistido el número dos de Vox en Catalunya.

El dirigente de Vox ha ido incluso más allá al defender la ilegalización de partidos independentistas como vía para poner fin al ‘procés’. "Son recetas difíciles de aplicar, Alejandro dirá que son imposibles, pero Vox las tiene", ha afirmado, ante un Fernández que se ha contenido todo el encuentro: "Podemos quedar fuera y lo hablamos", se ha limitado a comentar.

Fernández loa la figura de Mayor

El líder del PP catalán ha evitado en todo momento el choque directo con Vox y ha centrado su intervención en el contenido del libro y en la figura de Mayor, a quien ha definido como "uno de los protagonistas más brillantes de la historia moderna de España". Fernández ha reivindicado al exministro como un político que "nunca se ha callado nada", aunque ello le pudiera "costar la carrera sucesoria de José María Aznar", en alusión a posiciones que en su día generaron incomodidad en el propio PP. Una alusión velada a su propio libro, 'A calzón quitao', que también incomodó a parte del PP. "Cuando dices una verdad incómoda hay gente que carraspea", ha deslizado Fernández.

El presidente popular también ha recordado el "precio político y personal" que pagó Mayor a lo largo de su trayectoria, desde su etapa en los gobiernos de la UCD en los años más duros de ETA -cuando sufrió un intento de asesinato- hasta su paso por a presidencia del PP vasco, el Ministerio del Interior y el Parlamento Europeo. El exdirigente popular, por su parte, ha reiterado durante el acto su controvertida tesis que vincula a ETA con los atentados islamistas del 11-S, una idea que recoge en su libro y que ha defendido durante años.

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Pese al tono creciente del debate, Fernández ha optado por cerrar filas en torno a la obra presentada: "Cómprenlo, pero también léanlo", ha recomendado. Una apelación sobria que Garriga no ha tardado en amplificar con ironía: "Cómprenlo, léanlo y difúndanlo; en Vox siempre vamos un poco más allá", ha bromeado.