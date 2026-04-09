Illa trata de dar un espaldarazo a la industria catalana de seguridad y defensa ante el aumento de la inversión en Europa

Si una cosa repite el president Salvador Illa es que quiere abrir nuevas oportunidades para el nutrido tejido industrial que tiene Catalunya. Sin embargo, si hay un sector en el que no ha despuntado hasta ahora, a diferencia de otras comunidades como Madrid o Castilla-La Mancha, es en el de la seguridad y la defensa. Es por ello que el Govern se ha propuesto dar un espaldarazo a este ámbito aprovechando sectores en los que Catalunya sí que está bien posicionada, como el de la ciberseguridad, la robótica, la inteligencia artificial y la tecnología de satélites, y cuyos trabajos tanto pueden estar enfocados a un uso civil como de defensa -lo que se conoce como tecnología dual-.

Con este propósito, Illa se ha reunido este martes en el Palau de la Generalitat con el director de la Agencia Europea de Defensa (AED), André Denk, aprovechando que participa este viernes en unas jornadas del Cidob en Barcelona. Se trata de un organismo encargado de coordinar con los distintos países la inversión de miles de millones de euros que la Comisión Europea prevé hacer en los próximos años en esta materia -prevé movilizar hasta 800.000 millones entre inversión pública y privada- para garantizar que se haga con eficiencia, un aumento de recursos que ha venido motivado por la guerra de Rusia en Ucrania, pero también ante la creciente tensión de las relaciones con Estados Unidos y la incertidumbre global.

Una reunión de alto simbolismo

Durante el encuentro, en el que han estado presentes el conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, y, a petición del president, el exmandatario europeo Josep Borrell; Illa ha desgranado "el interés de la industria catalana" en el ámbito de la defensa, según explican fuentes de la Presidència, además de intercambiar opiniones sobre la situación geopolítica actual. La reunión no deja de ser institucional y simbólica, pero sintomática de las intenciones que tiene Catalunya de posicionarse, de tener los contactos de primera mano y de saber qué movimientos tiene que hacer para disputar un rol en un sector del que por ahora ha quedado fuera de juego de las grandes adjudicaciones de contratos públicos. Más aún teniendo en cuenta que el Gobierno pretende movilizar cada año 35.000 millones de euros en Defensa.

El Govern es perfectamente consciente de que no hay una tradición ni un histórico en la industria de defensa en Catalunya, pero precisamente por ello en la Generalitat están dispuestos a arremangarse y no perder lo que ven una oportunidad de futuro para la innovación y el desarrollo de parte de su tejido empresarial. "Hay que aprovechar esta ola de recursos", argumentan. De hecho, el president no desaprovecha ninguna ocasión para reivindicar que Europa debe estar preparada e impulsar su propia autonomía ante la escalada belicista mundial.

Unas jornadas clave

Catalunya no está haciendo sola este intento de incursión en el ámbito de la defensa, puesto que también está recibiendo asesoramiento de los ministerios de Defensa y de Industria para prepararse. Sin ir más lejos, Barcelona acoge este viernes unas jornadas organizadas por Acció de la mano del Gobierno tituladas 'Oportunidades empresariales en el sector de la seguridad y la defensa en Catalunya'. Se trata de proveerse de información para orientar esta industria con tecnología dual, saber cómo acceder a los recursos públicos europeos y españoles, aumentar su valor a medio plazo y contribuir a que se organicen como clúster en este ecosistema en el ámbito europeo.

Parte de este plan que ultima el Govern pasa también por la Estratègia Catalunya Espai 2030, con una dotación millonaria para potenciar el sector aeroespacial catalán, robustecer su sello y conectarlo con el de otros países para contribuir en la industria de defensa a escala europea.

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En la agenda internacional de Illa, abrir paso a nuevas oportunidades empresariales es una de sus principales prioridades, además de engrasar las relaciones institucionales como puerta de entrada a más colaboraciones económicas. En los próximos diez días Barcelona acoge hasta tres cumbres con líderes de otros países en que la seguridad será una de las materias candentes. El Govern, más allá de ser anfitrión, quiere que Catalunya sea también actor.