Illa proyecta Catalunya en el escaparate europeo con la acogida de tres cumbres y la visita del Papa

Que Catalunya "ha regresado a Europa" ha sido uno de los lemas que el president Salvador Illa ha cultivado desde que inició su mandato en la Generalitat. Prueba de que la estrategia para ganar foco en el escaparate internacional aumentado los viajes y contactos institucionales tanto dentro como fuera de la Unión Europea está dando frutos es, para el Govern, que en los próximos 10 días Barcelona acogerá tres cumbres transfronterizas, además de la guinda del pastel que supondrá la visita del Papa León XIV en junio para inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Família y, en julio, la salida del Tour de Francia desde la capital catalana.

En todos estos acontecimientos, Illa tendrá un papel destacado como anfitrión. No es baladí esta concentración de la agenda internacional en Catalunya, principal bastión de Pedro Sánchez y estratégico para proyectarse como líder progresista a escala mundial. "Esto ejemplifica la recuperación del prestigio y la proyección internacional de Catalunya", aseguran fuentes de Presidència, que subrayan el creciente "potencial" que consideran que había menguado drásticamente durante los años del 'procés'.

Tres meses de agenda intensa

El primero de esos foros que acoge Barcelona arranca este mismo jueves. Se trata del European Pulse Forum, organizado por Politico y beBartlet, que aglutinará líderes políticos y económicos para debatir de asuntos de calado como la energía, la movilidad, la seguridad, la defensa, la inversión, la innovación, la vivienda y el comercio. Todas ellas carpetas clave en un momento de cambio geopolítico mundial. El president recibirá hoy mismo a sus organizadores en el Palau de la Generalitat y participará de su clausura este viernes con una intervención justo antes de la de Sánchez. Antes, se reunirá con Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para la Prosperidad y Estrategia Industrial; con el CEO de Moeve, Maarten Wetselaar, y con el jefe de la misión de Ucrania ante la Unión Europea, Vsevolod Chentsov.

La semana que viene, el 17 y el 18 de abril, será el turno del Global Progressive Mobilisation, un encuentro urdido por Sánchez como presidente de la Internacional Socialista que busca facilitar la cooperación entre organizaciones socialdemócratas, socialistas y laboristas de distintos países como antítesis del crecimiento de la extrema derecha a escala global y la deriva conservadora y belicista que sacude el mundo entero. De hecho, participarán buena parte de los líderes que confrontan con Donald Trump. En paralelo al encuentro, Barcelona acogerá la cumbre entre España y Brasil encabezadas por los presidentes Sánchez y Lula. Illa tendrá también un papel en estos dos foros.

Barcelona se vuelca con el Papa

Pero si hay una visita que el jefe de la Generalitat ha reconocido que acoge con especial ilusión esta es la visita del Papa León XIV, con quien ya se reunió el año pasado en el Vaticano. El Govern ha activado dos órganos de coordinación para preparar todos los actos previstos, especialmente la visita a Montserrat y la misa de inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, la más alta de la basílica, el 10 de junio. El propio president se ha puesto al frente del comité institucional para hacer un seguimiento global de toda la agenda del Pontífice, algo que pone de manifiesto la importancia que dan en la Generalitat a esta visita. Hace 15 años que un Pontífice no viaja a España y, en paralelo, la capital catalana será la sede del MED26, el encuentro anual de obispos del Mediterráneo.

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Y prácticamente quince días después de la visita del Pontífice, Barcelona será también el punto de partida del Tour de Francia, evento que volverá a situar la capital catalana en el foco internacional, aunque esta vez por un acontecimiento deportivo que, además, espera que tenga un retorno en términos económicos para la ciudad. Todo ello en paralelo a la agenda de viajes del president, que tras el parón forzado por su baja médica a principios de año tiene previsto retomar los desplazamientos internacionales esta primavera.