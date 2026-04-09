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Polémica en Catalunya

El PSC defiende que la bandera española ondee de forma permanente en la fachada del Parlament

Los socialistas rechazan la propuesta de Junts de deflactar el IRPF y niegan que Catalunya sea un "infierno fiscal"

El Parlament apela a la "autonomía y costumbre" para recurrir la sentencia que le obliga a colgar la bandera española en su fachada

El Govern sostiene que la negociación de los presupuestos con ERC está desvinculada de concesiones competenciales

El Govern y ERC crean grupos de trabajo temáticos para avanzar en la negociación de los presupuestos

La portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en un acto

La portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en un acto / JORDI OTIX

Sara González

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Barcelona
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La portavoz del PSC, Lluïsa Moret, considera que la bandera española debería ondear de forma permanente en la fachada del edificio del Parlament de Catalunya. Así lo ha asegurado en una entrevista en Ràdio 4 y La 2 después de que esta semana la Mesa de la institución haya presentado un recurso de reposición en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la medida cautelar que lo obliga a que tanto la 'senyera' como la bandera española sean exhibidas conjuntamente en todo momento y no solo los días de pleno, como sucede ahora.

"Es importante que todos los símbolos que representan a nuestro país estén en las puertas de nuestras instituciones", ha asegurado Moret, que ha dicho, sin embargo, que respeta la decisión tomada por la Mesa del Parlament, con mayoría de ERC y de Junts y presidida por Josep Rull, pero que no la "comparte". Ha defendido, en este sentido, aprender a gestionar "las discrepancias" sin renunciar a explicitar el posicionamiento de cada cual.

Portazo a la propuesta de Junts

La dirigente socialista también ha dado un portazo a la propuesta lanzada por Junts para deflactar el IRPF en plena escalada de precios derivada del conflicto en el Próximo Oriente, una iniciativa que será votada la semana que viene. Según Moret, se trata de un "planteamiento ideológico" que no es necesario tras las medidas que ya se han tomado desde el Gobierno de Pedro Sánchezy desde la Generalitat para tratar de paliar la inflación, además de rechazar que Catalunya sea un "infierno fiscal", como este jueves volvió a denunciar el secretario general de Junts, Jordi Turull.

Los presupuestos

En cuanto a la negociación de los presupuestos, la portavoz del PSC, que forma parte de la delegación que transacciona con ERC, ha asegurado que las conversaciones se están centrando ahora en partidas para materias como vivienda e infraestructuras y que se está dejando al margen la asunción de nuevas competencias, como la gestión aeroportuaria o el traspaso de los subsidios por desempleo. En cuanto a la recaudación del IRPF, demanda que por ahora ha embarrancado, ha defendido que hace falta "más tiempo", pero que se trata de un compromiso de investidura que se mantiene en vigor. A su juicio, "hay ganas" por parte de ERC de acabar alcanzando un acuerdo para aprobar las cuentas antes del verano.

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Aunque los socialistas han dejado claro en todo momento que su compromiso es transitar la legislatura de la mano de los socios de ERC y Comuns, Moret ha afirmado que están dispuestos a "explorar" y a "tender la mano" a Junts para tantear pactos sectoriales.

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